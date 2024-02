Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die pbb Deutsche Pfandbriefbank (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) ist ein führender europäischer Finanzierer für gewerbliche Immobilieninvestitionen und öffentliche Investitionsvorhaben. Sie ist der größte Pfandbriefemittent und ein wichtiger Emittent von Covered Bonds in Europa.



Der Geschäftsschwerpunkt liegt neben Deutschland auf Großbritannien, Frankreich, den nordischen Ländern und Ländern in Mittel- und Osteuropa. In diesen Kernmärkten bietet die pbb Kunden eine starke lokale Präsenz mit Expertise über alle Funktionen des Finanzierungsprozesses hinweg. Durch die Kompetenz bei der Strukturierung von Darlehen, ihren grenzüberschreitenden Ansatz und die Zusammenarbeit mit Finanzierungspartnern realisiert die pbb sowohl komplexe Finanzierungen als auch länderübergreifende Transaktionen.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist im Juni 2009 durch die Verschmelzung der beiden Pfandbriefbanken Hypo Real Estate Bank AG und DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG und anschließende Umfirmierung entstanden. Dem vorausgegangen war im November 2008 die Verschmelzung der Hypo Real Estate Bank International AG und der Hypo Real Estate Bank AG.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist seit dem 16. Juli 2015 im Prime Standard des Regulierten Marktes an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (23.02.2024/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Pfandbriefbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb) (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) unter die Lupe.Die Deutsche Pfandbriefbank stehe hierzulande im Fokus der Marktteilnehmer, wenn es um die Gewerbeimmobilienkrise in den USA gehe. Seit Jahresbeginn habe die Aktie rund 38 Prozent verloren. Wie es bei der Bank weitergehe, werde immer mehr zur Glaubensfrage. Der nächste wichtige Termin seien die Quartalszahlen am 7. März.Die Pfandbriefbank sei seit Wochen im Sog der Turbulenzen, die vom US-Gewerbeimmobilienmarkt ausgehen würden. Denn das eher kleine Geldhaus sei auf die Finanzierung von Gewerbeimmobilien spezialisiert und habe rund fünf Milliarden Euro in diesem Segment in den USA investiert. Doch der Markt krisele stark, zuletzt hätten fast 20 Prozent aller Büroflächen in Amerika leer gestanden.Etwa 80 Prozent der in den USA vergebenen Darlehen seien in Büroimmobilien investiert. Davon seien schätzungsweise 15 bis 16 Prozent der Kredite aktuell leistungsgestört beziehungsweise notleidend. Das heiße, ein zumindest teilweiser Ausfall werde immer wahrscheinlicher.Am Ende hänge fiel davon ab, ob und wann der Markt einen Boden finde und sich die Rahmenbedingungen für die Pfandbriefbank verbessern würden. Denn auf das komplette Kreditbuch bezogen sei die Ausfallquote mit 3,6 Prozent zuletzt noch in einem normalen Bereich gewesen. Zu befürchten sei aber, dass mit den Quartalszahlen am 7. März ein Anstieg vermeldet werden werde. Im laufenden Jahr sei generell mit einer höheren Quote zu rechnen.Das gelte auch für die Loan-to-Value-Ratio des US-Portfolios. Dabei gehe es um das Verhältnis der Werte der vergebenen Kredite und der Immobilien. Dieses habe im dritten Quartal noch bei 60 Prozent gelegen, was noch einen Puffer gegen weitere Wertverluste bei den Immobilien bieten würde. Allerdings könne dieser auch schnell aufgebraucht sein.Die Situation bei der Pfandbriefbank bleibe äußerst fragil. Auch wenn der Kurs durch den großen Druck der Shortseller in den vergangenen Wochen übermäßig gelitten haben sollte, bleibe das Umfeld krisenhaft und eine Prognose für die kommenden Quartalszahlen sei mit großer Unsicherheit behaftet.Wenn sich der Vorstand am 7. März den Fragen der Analysten stelle, dürfte es auch um den Ausblick für das laufende Jahr gehen.Anleger lassen nach wie vor die Finger von der Aktie, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.02.2024)