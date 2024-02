Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Pfandbriefbank AG:



Die pbb Deutsche Pfandbriefbank (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) ist ein führender europäischer Finanzierer für gewerbliche Immobilieninvestitionen und öffentliche Investitionsvorhaben. Sie ist der größte Pfandbriefemittent und ein wichtiger Emittent von Covered Bonds in Europa.



Der Geschäftsschwerpunkt liegt neben Deutschland auf Großbritannien, Frankreich, den nordischen Ländern und Ländern in Mittel- und Osteuropa. In diesen Kernmärkten bietet die pbb Kunden eine starke lokale Präsenz mit Expertise über alle Funktionen des Finanzierungsprozesses hinweg. Durch die Kompetenz bei der Strukturierung von Darlehen, ihren grenzüberschreitenden Ansatz und die Zusammenarbeit mit Finanzierungspartnern realisiert die pbb sowohl komplexe Finanzierungen als auch länderübergreifende Transaktionen.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist im Juni 2009 durch die Verschmelzung der beiden Pfandbriefbanken Hypo Real Estate Bank AG und DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG und anschließende Umfirmierung entstanden. Dem vorausgegangen war im November 2008 die Verschmelzung der Hypo Real Estate Bank International AG und der Hypo Real Estate Bank AG.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist seit dem 16. Juli 2015 im Prime Standard des Regulierten Marktes an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (28.02.2024/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Pfandbriefbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb) (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Auf den ersten Blick scheine sich die Situation bei der Deutschen Pfandbriefbank beruhigt zu haben. Denn seit dem letzten großen Rücksetzer vor etwa zwei Wochen dümpele die Aktie auf niedrigem Niveau dahin. In den kommenden Wochen gehe es nun um alles für das Finanzinstitut und seine Aktionäre.Wirklich beruhigt habe sich die Lage am US-Gewerbeimmobilienmarkt, insbesondere bei den im Fokus stehenden Büroimmobilien, nicht. Das Thema sei nur angesichts der Rekorde an der Wall Street und europäischen Börsen aus dem Fokus der Anleger geraten. Inwiefern es eine schnelle Entspannung für den Sektor gebe, sei ebenso unklar. Denn ob und wann es zu einer nennenswerten Zinswende komme, sei nun unsicherer als noch vor wenigen Wochen.Bisher habe sich bei der Pfandbriefbank die Aufmerksamkeit auf das Portfolio in den USA konzentriert, was 4,9 Milliarden Euro umfasse. Kein Wunder, denn in Amerika stünden etwa 20 Prozent der Büroflächen leer und mit der New York Community Bancorp habe vor einigen Wochen erstmals eine Bank mit hohen Rückstellungen für dieses Segment geschockt.Allerding sei die Pfandbriefbank als Gewerbeimmobilienfinanzier natürlich noch in anderen Märkten aktiv, neben Deutschland auch in Großbritannien sowie weiteren europäischen Ländern. Und auch auf dem Kontinent befinde sich der Sektor der Gewerbeimmobilien in der Krise. Ein Warnsignal könnten die jüngsten Zahlen der nicht börsennotierten Hamburg Commercial Bank (HCOB), die ehemalige HSH Nordbank, sein.Die kürzlich für 2023 veröffentlichten Zahlen würden zeigen, dass die in der Finanzierung von Gewerbeimmobilien engagierte Bank mehr als eine Verdopplung bei den ausfallgefährdeten Krediten in diesem Bereich verzeichnet habe. Konkret seien im zweiten Halbjahr 2023 6,9 Prozent des Gewerbeimmobilien-Portfolios ausfallgefährdet gewesen, nach 3,1 Prozent im ersten Halbjahr. Pikant daran sei, dass die HCOB fast ausschließlich im europäischen Gewerbeimmobilienmarkt und somit nicht den USA unterwegs sei.Theoretisch könnte die Pfandbriefbank nun Anleihen, die deutlich unter Nennwert notieren würden, zurückkaufen. Zuletzt seien gerade Nachranganleihen massiv abgestürzt. Damit würde sich das Geldhaus nicht nur höhere Refinanzierungskosten sparen, sondern könnte ein Signal der Stärke an den Markt senden. In der Folge könnte das bei ansteigenden Kursen einen Short-Squeeze auslösen, und so Leerverkäufer aus dem Markt drängen.Wesentliche News dürfte es mit den Quartalszahlen am 7. März geben. Die Aktie bleibe ein heißes Eisen, wohin die Reise gehe, sei völlig unklar. Denn die Situation im Markt für US-Büroimmobilien bleibe fragil und neue Krisenherde in Europa seien nicht ausgeschlossen.Anleger meiden die Aktie, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Deutschen Pfandbriefbank. (Analyse vom 28.02.2024)