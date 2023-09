Tradegate-Aktienkurs Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

6,615 EUR -0,75% (27.09.2023, 12:09)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

6,615 EUR -0,90% (27.09.2023, 11:58)



ISIN Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

DE0008019001



WKN Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

801900



Ticker-Symbol Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

PBB



Kurzprofil Deutsche Pfandbriefbank AG:



Die pbb Deutsche Pfandbriefbank (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) ist ein führender europäischer Finanzierer für gewerbliche Immobilieninvestitionen und öffentliche Investitionsvorhaben. Sie ist der größte Pfandbriefemittent und ein wichtiger Emittent von Covered Bonds in Europa.



Der Geschäftsschwerpunkt liegt neben Deutschland auf Großbritannien, Frankreich, den nordischen Ländern und Ländern in Mittel- und Osteuropa. In diesen Kernmärkten bietet die pbb Kunden eine starke lokale Präsenz mit Expertise über alle Funktionen des Finanzierungsprozesses hinweg. Durch die Kompetenz bei der Strukturierung von Darlehen, ihren grenzüberschreitenden Ansatz und die Zusammenarbeit mit Finanzierungspartnern realisiert die pbb sowohl komplexe Finanzierungen als auch länderübergreifende Transaktionen.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist im Juni 2009 durch die Verschmelzung der beiden Pfandbriefbanken Hypo Real Estate Bank AG und DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG und anschließende Umfirmierung entstanden. Dem vorausgegangen war im November 2008 die Verschmelzung der Hypo Real Estate Bank International AG und der Hypo Real Estate Bank AG.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist seit dem 16. Juli 2015 im Prime Standard des Regulierten Marktes an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (27.09.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Pfandbriefbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb) (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Stimmung in der gewerblichen Immobilienbranche sei weiterhin trüb. Die Zinserhöhungen der EZB würden sukzessive auf die Nachfrage durchschlagen und den Unternehmen das Leben schwer machen. Ein Lichtblick sei, dass die EZB kurz vor dem Zinsgipfel stehen könnte, was kommendes Jahr geringere Zinsen erwarten lassen würde. Bei der Aktie der Pfandbriefbank merke man davon jedoch nichts.Die Aktie sei zwar mit einem 6er KGV für das kommende Jahr verhältnismäßig günstig bewertet, das historische KGV auf Sicht von zehn Jahren habe bei 10 gelegen. Aber das liege nicht an der Gewinnstärke der Bank. Im Gegenteil seien für das geringere KGV die im laufenden Jahr immer weiter gesunkenen Kurse verantwortlich. Auf Jahressicht habe die Aktie rund 8 Prozent verloren, alleine im letzten halben Jahr sei es um fast 14 Prozent nach unten gegangen.Der Konsens der Analystenempfehlungen sehe indes noch immer Potenzial: Der Zielkurs auf Sicht von zwölf Monaten liege derzeit bei 9,00 Euro, das seien rund 35 Prozent Aufwärtspotenzial vom aktuellen Niveau. Fünf der neun Experten würden den Kauf empfehlen, zwei weitere würden die Aktie nun halten und die restlichen zwei Analysten verkaufen. Das höchste Kursziel habe Tobias Lukesch von Kepler Cheuvreux mit 11,30 Euro ausgegeben.Die Aktie der Pfandbriefbank notiere nach dem gestrigen Rücksetzer nun nur noch knapp unter dem Jahrestief bei 6,34 Euro von Ende Juni. Werte unter 6 Euro seien in den vergangenen Jahren nur noch während der Hochphase der Pandemie im Jahr 2020 erreicht worden. Der übergeordnete Abwärtstrend bei 7 Euro wäre das nächste Ziel, sollte die Aktie wieder Richtung Norden tendieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Pfandbriefbank-Aktie: