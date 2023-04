Börsenplätze Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Pfandbriefbank AG:



Die pbb Deutsche Pfandbriefbank (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) ist ein führender europäischer Finanzierer für gewerbliche Immobilieninvestitionen und öffentliche Investitionsvorhaben. Sie ist der größte Pfandbriefemittent und ein wichtiger Emittent von Covered Bonds in Europa.



Der Geschäftsschwerpunkt liegt neben Deutschland auf Großbritannien, Frankreich, den nordischen Ländern und Ländern in Mittel- und Osteuropa. In diesen Kernmärkten bietet die pbb Kunden eine starke lokale Präsenz mit Expertise über alle Funktionen des Finanzierungsprozesses hinweg. Durch die Kompetenz bei der Strukturierung von Darlehen, ihren grenzüberschreitenden Ansatz und die Zusammenarbeit mit Finanzierungspartnern realisiert die pbb sowohl komplexe Finanzierungen als auch länderübergreifende Transaktionen.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist im Juni 2009 durch die Verschmelzung der beiden Pfandbriefbanken Hypo Real Estate Bank AG und DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG und anschließende Umfirmierung entstanden. Dem vorausgegangen war im November 2008 die Verschmelzung der Hypo Real Estate Bank International AG und der Hypo Real Estate Bank AG.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist seit dem 16. Juli 2015 im Prime Standard des Regulierten Marktes an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (21.04.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Pfandbriefbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Pfandbriefbank AG (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im Zuge der allgemeinen Banken-Nervosität sei auch der Kurs der Deutschen Pfandbriefbank massiv unter Druck geraten. Leerverkäufer dürfte es gefreut haben - gleich mehrere hätten sich auf die Aktie gestürzt. Inzwischen habe sich der Kurs zumindest etwas stabilisiert. Allerdings stehe die Bank schon wieder unter Beschuss.Zum Wochenauftakt habe es wieder einmal einen Schlagabtausch zwischen der Pfandbriefbank und Petrus Advisers gegeben. Der als aktivistischer Investor bekannte Hedgefonds sei long bei der Pfandbriefbank, habe deren Führung dieses Jahr aber bereits mehrfach scharf kritisiert. In einem neuen Brief habe Petrus darauf hingewiesen, dass die Beteiligung an der Pfandbriefbank auf 3,2 Prozent ausgebaut worden sei. Aber das Management der Bank beschönige die Underperformance der Aktie. "Sehr niedrig angenommene Risikokosten" würden "im Widerspruch zum angeblich konservativen Führungsstil" stehen. Es mangele an Kostendisziplin und Kapitaleffizienz."Sie sind die einzige börsennotierte deutsche Bank, die es geschafft hat, in den letzten Jahren weniger produktiv zu werden", schreibe Petrus. Mit Blick auf das Geschäft in Großbritannien heiße es, die Pfandbriefbank sei "augenscheinlich eine weitere deutsche Bank, die durch späten Eintritt in Märkte, die Sie nicht versteht, viel Kapital vernichtet". Der Anteil der notleidenden Kredite im britischen Geschäft liege bei "schockierenden 13,3 Prozent".Zudem verbrenne die Plattform CAPVERIANT, die die Pfandbriefbank mit einer französischen Bank betreibe, seit mehreren Jahren Geld.Die Pfandbriefbank habe am Montag eine dünne Stellungnahme veröffentlicht, in der auf die neuen Vorwürfe und Forderungen praktisch nicht direkt eingegangen worden sei. Stattdessen habe es die übliche Nachricht an den Kapitalmarkt gegeben, dass man "weiterhin auf dem richtigen Weg" sei.Der Markt kaufe die Story der Pfandbriefbank nicht. Die Mehrheit der großen Investoren dürfte ein besseres Marktumfeld und sichtbare Fortschritte bei der Bank abwarten."Der Aktionär" bleibt vorerst an der Seitenlinie, so Lars Friedrich. (Analyse vom 21.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link