Die pbb Deutsche Pfandbriefbank (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) ist ein führender europäischer Finanzierer für gewerbliche Immobilieninvestitionen und öffentliche Investitionsvorhaben. Sie ist der größte Pfandbriefemittent und ein wichtiger Emittent von Covered Bonds in Europa.



Der Geschäftsschwerpunkt liegt neben Deutschland auf Großbritannien, Frankreich, den nordischen Ländern und Ländern in Mittel- und Osteuropa. In diesen Kernmärkten bietet die pbb Kunden eine starke lokale Präsenz mit Expertise über alle Funktionen des Finanzierungsprozesses hinweg. Durch die Kompetenz bei der Strukturierung von Darlehen, ihren grenzüberschreitenden Ansatz und die Zusammenarbeit mit Finanzierungspartnern realisiert die pbb sowohl komplexe Finanzierungen als auch länderübergreifende Transaktionen.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist im Juni 2009 durch die Verschmelzung der beiden Pfandbriefbanken Hypo Real Estate Bank AG und DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG und anschließende Umfirmierung entstanden. Dem vorausgegangen war im November 2008 die Verschmelzung der Hypo Real Estate Bank International AG und der Hypo Real Estate Bank AG.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist seit dem 16. Juli 2015 im Prime Standard des Regulierten Marktes an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (22.02.2024/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Pfandbriefbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb) (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) unter die Lupe.Die Deutsche Pfandbriefbank sei nicht nur als Finanzierer von Gewerbeimmobilien aktiv, sondern bringe mit dem pbblX auch vierteljährlich einen Marktbericht dazu heraus. Die aktuelle Ausgabe weise für den deutschen Büromarkt einen historisch schlechten Zustand aus und sei damit erneut keine gute Nachricht für die Anleger.Der deutsche Büroimmobilienmarkt befinde sich in einer tiefen Krise. Das belege der heute veröffentlichte Marktbericht der Deutschen Pfandbriefbank. Für das vierte Quartal 2023 sei der pbbIX auf -1,96 und damit auf den niedrigsten Wert seit dem ersten Quartal 2009 gefallen. Im Vorquartal sei der vierteljährliche Index nur mit -1,61 im negativen Bereich gewesen.Die Büroflächennachfrage sei vor dem Hintergrund der konjunkturellen Schwäche im vergangenen Jahr weiter zurückgegangen. Auf den Investmentmärkten seien die Umsätze sogar regelrecht eingebrochen. Die Nachfrage nach Büroflächen sei weit unter das Niveau der letzten Jahre gesunken. Entsprechend seien die Büroflächenleerstände heute deutlich höher als noch vor einem Jahr.Die neuesten Daten würden von einem Abschwung zeugen, der den Gewerbeimmobilienmarkt in Europas größter Volkswirtschaft noch tiefer in die "Krisenzone" treibe. Dank der Zinspause seien aber zumindest erste Tendenzen einer Stabilisierung zu erkennen, wenn auch auf niedrigem Niveau. So seien die Flächenumsätze und Mittelzuflüsse im vierten Quartal gegenüber dem Vorquartal leicht gestiegen.Dass deutsche Büroimmobilien in Q4 noch stärker in die Krise gerutscht seien, sei erneut eine schlechte Nachricht für die Pfandbriefbank und ihre Anleger.Die Seitenlinie bleibt bei der pbb-Aktie unverändert die richtige Wahl, so Michael Herrmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link