Kurzprofil Deutsche Pfandbriefbank AG:



Die pbb Deutsche Pfandbriefbank (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) ist ein führender europäischer Finanzierer für gewerbliche Immobilieninvestitionen und öffentliche Investitionsvorhaben. Sie ist der größte Pfandbriefemittent und ein wichtiger Emittent von Covered Bonds in Europa.



Der Geschäftsschwerpunkt liegt neben Deutschland auf Großbritannien, Frankreich, den nordischen Ländern und Ländern in Mittel- und Osteuropa. In diesen Kernmärkten bietet die pbb Kunden eine starke lokale Präsenz mit Expertise über alle Funktionen des Finanzierungsprozesses hinweg. Durch die Kompetenz bei der Strukturierung von Darlehen, ihren grenzüberschreitenden Ansatz und die Zusammenarbeit mit Finanzierungspartnern realisiert die pbb sowohl komplexe Finanzierungen als auch länderübergreifende Transaktionen.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist im Juni 2009 durch die Verschmelzung der beiden Pfandbriefbanken Hypo Real Estate Bank AG und DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG und anschließende Umfirmierung entstanden. Dem vorausgegangen war im November 2008 die Verschmelzung der Hypo Real Estate Bank International AG und der Hypo Real Estate Bank AG.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist seit dem 16. Juli 2015 im Prime Standard des Regulierten Marktes an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (16.02.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Pfandbriefbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Immobilienfinanzierers Deutsche Pfandbriefbank AG (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Seit einigen Jahren habe die Deutsche Pfandbriefbank über ihre Tochter "pbb direkt" auch Tages- und Festgeldkonten im Angebot. Seit 15. Februar hätten sich die Anlage-Konditionen für Privatanleger signifikant verbessert. Doch nicht nur die Kunden-Konditionen seien attraktiv, sondern auch die Aktie der Muttergesellschaft.Laut dem Vorstandschef Andreas Arndt habe dieses Segment eine große Bedeutung. "Wir sind sehr froh, dass wir diese strategische Weiche so früh gestellt und inzwischen ein Einlagenvolumen von mehr als vier Milliarden Euro generiert haben", habe er in einem Interview gesagt. Doch nicht nur operativ, sondern auch aus charttechnischer Sicht zeige der Trend klar nach oben.Erst vor kurzem habe die Aktie durch den Ausbruch aus einer bullishen Flagge ein Kaufsignal generiert. Dieses nutze sie auch gleich, um die Marke von neun Euro zu überwinden.Nun sollte der Weg gen Norden erstmal frei sein. Der nächste Widerstand in Form des August-Hochs warte bei 9,65 Euro. Dort könnte es zwar zu einer Verschnaufpause kommen, doch das nächste starke Kaufsignal stehe schon vor der Tür. Denn der GD50 befinde sich auf dem besten Weg den GD200 nach oben zu kreuzen. Das sogenannte Golden Cross sorge in der Regel dafür, dass sich zusätzliche Käufer finden würden und die Rally weitergehe. Das nächste Ziel sei in diesem Fall das Mai-Hoch 2022 bei 10,67 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Aktien der Pfandbriefbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Börsenplätze Deutsche Pfandbriefbank-Aktie: