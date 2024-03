Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Pfandbriefbank AG:



Die pbb Deutsche Pfandbriefbank (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) ist ein führender europäischer Finanzierer für gewerbliche Immobilieninvestitionen und öffentliche Investitionsvorhaben. Sie ist der größte Pfandbriefemittent und ein wichtiger Emittent von Covered Bonds in Europa.



Der Geschäftsschwerpunkt liegt neben Deutschland auf Großbritannien, Frankreich, den nordischen Ländern und Ländern in Mittel- und Osteuropa. In diesen Kernmärkten bietet die pbb Kunden eine starke lokale Präsenz mit Expertise über alle Funktionen des Finanzierungsprozesses hinweg. Durch die Kompetenz bei der Strukturierung von Darlehen, ihren grenzüberschreitenden Ansatz und die Zusammenarbeit mit Finanzierungspartnern realisiert die pbb sowohl komplexe Finanzierungen als auch länderübergreifende Transaktionen.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist im Juni 2009 durch die Verschmelzung der beiden Pfandbriefbanken Hypo Real Estate Bank AG und DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG und anschließende Umfirmierung entstanden. Dem vorausgegangen war im November 2008 die Verschmelzung der Hypo Real Estate Bank International AG und der Hypo Real Estate Bank AG.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist seit dem 16. Juli 2015 im Prime Standard des Regulierten Marktes an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (07.03.2024/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Pfandbriefbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienfinanzierers Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb) (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) unter die Lupe.Nach Wochen des Bangens habe der Immobilienfinanzierer heute sein Zahlenwerk für 2023 präsentiert. Obwohl Eckdaten vorab schon bekannt gewesen seien, interessiere Anleger natürlich die Prognose für 2024. Und die habe es in sich. Allerdings gebe es auch eine schlechte Nachricht für Aktionäre, mit der so fast niemand gerechnet habe.Wie schon seit Anfang Februar bekannt, habe die Deutsche Pfandbriefbank 2023 mit 90 Mio. Euro einen Vorsteuergewinn erzielt, der gerade noch am unteren Ende der eigenen Guidance von 90 bis 110 Mio. Euro gelegen habe. Das seien fast 60 Prozent weniger als noch 2022. Damals seien 213 Mio. Euro eingefahren worden. Unter dem Strich seien nun 91 Mio. Euro verblieben, was rund die Hälfte weniger im Vorjahresvergleich sei.Schuld seien hohe Rückstellungen, die aufgrund der Krise im US-Büroimmobiliensektor hätten gebildet werden müssen. Nach 44 Mio. 2022 habe sich die Risikovorsorge daher auf 212 Mio. Euro belaufen, was der maßgebliche Grund für den Gewinneinbruch sei.Nun zeige sich der Vorstand um den neuen CEO Kay Wolf aber zuversichtlich. Die Prognose für 2024 sehe nun wieder einen Rückgang der neuen Kreditrückstellungen und einen "deutlich höheren" Gewinn als im abgelaufenen Jahr vor. Dieser solle auch durch steigende Margen im Neugeschäft erreicht werden.Laut Unternehmensmeldung habe CEO Wolf gesagt: "Die Lage der pbb mit ihrer soliden Kapital- und Liquiditätsausstattung ist deutlich besser, als es die jüngsten Kursentwicklungen am Kapitalmarkt suggerieren mögen. Als Senior Lender vergeben wir erstrangig besicherte Finanzierungen. Man kann diesen Punkt im aktuellen Marktumfeld nicht genug betonen. Wir wissen aber, dass wir Vertrauen zurückgewinnen müssen."Die Kapitalausstattung sei mit einer harten Kernkapitalquote von 15,7 Prozent immer noch sehr gut. Auch der Refinanzierungsbedarf für 2024 sei weitgehend gedeckt und die Bank sollte ausreichend Liquidität haben. Jedoch sei die Aussetzung der Dividende ein herber Schlag, der den gestrigen Kursanstieg heute wieder zunichtemachen könnte.Die Deutsche Pfandbriefbank-Aktie ist keine laufende Empfehlung, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.03.2024)Mit Material von dpa-AFX