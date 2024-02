Xetra-Aktienkurs Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Pfandbriefbank AG:



Die pbb Deutsche Pfandbriefbank (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) ist ein führender europäischer Finanzierer für gewerbliche Immobilieninvestitionen und öffentliche Investitionsvorhaben. Sie ist der größte Pfandbriefemittent und ein wichtiger Emittent von Covered Bonds in Europa.



Der Geschäftsschwerpunkt liegt neben Deutschland auf Großbritannien, Frankreich, den nordischen Ländern und Ländern in Mittel- und Osteuropa. In diesen Kernmärkten bietet die pbb Kunden eine starke lokale Präsenz mit Expertise über alle Funktionen des Finanzierungsprozesses hinweg. Durch die Kompetenz bei der Strukturierung von Darlehen, ihren grenzüberschreitenden Ansatz und die Zusammenarbeit mit Finanzierungspartnern realisiert die pbb sowohl komplexe Finanzierungen als auch länderübergreifende Transaktionen.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist im Juni 2009 durch die Verschmelzung der beiden Pfandbriefbanken Hypo Real Estate Bank AG und DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG und anschließende Umfirmierung entstanden. Dem vorausgegangen war im November 2008 die Verschmelzung der Hypo Real Estate Bank International AG und der Hypo Real Estate Bank AG.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist seit dem 16. Juli 2015 im Prime Standard des Regulierten Marktes an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (07.02.2024/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Pfandbriefbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Pfandbriefbank AG (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Pfandbriefbank kenne heute erneut kein Halten und sacke um 5,7% ab. Die Immobilienkrise dürfte beim Finanzierer von Gewerbeimmobilien noch tiefere Spuren als bereits angenommen hinterlassen haben. Auch die Jahreszahlen für 2023 hätten alles andere als Hoffnung für die Anleger gebracht.Der Vorstand der Deutschen Pfandbriefbank habe die Risikovorsorge für drohende Kreditausfälle im vierten Quartal deutlich aufgestockt. Das habe das Garchinger Unternehmen am heutigen Mittwoch überraschend bekannt gegeben. Habe die Deutsche Pfandbriefbank in den ersten neun Monaten erst 104 Mio. Euro in die Risikovorsorge gesteckt, sei diese Summe bis zum Jahresende den Angaben zufolge auf 210 bis 215 Mio. Euro gestiegen.Beim Vorsteuergewinn habe die Bank den vorläufigen Zahlen zufolge 2023 einen Überschuss von 90 Mio. Euro erzielt. Der Wert liege am unteren Ende der bereits gesenkten Zielspanne. Die Zahlen würden dennoch eine klare Sprache sprechen. Die Immobilienkrise habe bei der Pfandbriefbank Ende 2023 noch tiefere Spuren hinterlassen als bisher bereits angenommen.Negativ werten würden Marktbeobachter zudem einen Kurseinbruch von Anleihen deutscher Kreditgeber mit Immobilienschwerpunkt, von dem die Deutsche Pfandbriefbank als Immobilienfinanzierer naturgemäß betroffen sein sollte. Bloomberg berichte unter Verweis auf mit der Sache vertraute Personen zudem, dass Analysten von Morgan Stanley empfohlen hätten, erstrangige Schuldverschreibungen der Deutschen Pfandbriefbank wegen ihres Engagements auf dem US-Gewerbeimmobilienmarkt zu verkaufen. Morgan Stanley habe den Bericht zwar nicht kommentieren wollen. Er passe allerdings ins aktuell katastrophale Gesamtbild.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Pfandbriefbank-Aktie: