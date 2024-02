Börsenplätze Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

4,554 EUR +1,24% (12.02.2024, 10:09)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

4,63 EUR +3,03% (12.02.2024, 09:53)



ISIN Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

DE0008019001



WKN Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

801900



Ticker-Symbol Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

PBB



Kurzprofil Deutsche Pfandbriefbank AG:



Die pbb Deutsche Pfandbriefbank (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) ist ein führender europäischer Finanzierer für gewerbliche Immobilieninvestitionen und öffentliche Investitionsvorhaben. Sie ist der größte Pfandbriefemittent und ein wichtiger Emittent von Covered Bonds in Europa.



Der Geschäftsschwerpunkt liegt neben Deutschland auf Großbritannien, Frankreich, den nordischen Ländern und Ländern in Mittel- und Osteuropa. In diesen Kernmärkten bietet die pbb Kunden eine starke lokale Präsenz mit Expertise über alle Funktionen des Finanzierungsprozesses hinweg. Durch die Kompetenz bei der Strukturierung von Darlehen, ihren grenzüberschreitenden Ansatz und die Zusammenarbeit mit Finanzierungspartnern realisiert die pbb sowohl komplexe Finanzierungen als auch länderübergreifende Transaktionen.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist im Juni 2009 durch die Verschmelzung der beiden Pfandbriefbanken Hypo Real Estate Bank AG und DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG und anschließende Umfirmierung entstanden. Dem vorausgegangen war im November 2008 die Verschmelzung der Hypo Real Estate Bank International AG und der Hypo Real Estate Bank AG.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist seit dem 16. Juli 2015 im Prime Standard des Regulierten Marktes an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (12.02.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Pfandbriefbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb) (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Pfandbriefbank stehe auch zu Beginn der neuen Handelswoche von mehreren Seiten unter Beschuss. Neben der Krise am US-Gewerbeimmobilienmarkt mache ihr nun ein Großangriff der Leerverkäufer zu schaffen. Selbst bei den Großinvestoren des Immobilienfinanzierers steige die Nervosität.Gegen keine andere große Aktiengesellschaft hätten Leerverkäufer aktuell so viele Wetten laufen wie gegen den deutschen Immobilienfinanzierer. Einer Auswertung des Handelsblatts zufolge liege der Gesamtumfang der Wetten mittlerweile bei acht Prozent der frei handelbaren Aktien. Bei keiner anderen Aktie aus DAX, MDAX und SDAX, würden die Investoren derzeit stärker auf einen weiteren Kursverfall wetten. Selbst HelloFresh komme nur auf einen Wert von 7,6 Prozent.Grund des Angriffs der Leerverkäufer sei das umfangreiche Engagement der Pfandbriefbank kriselnden Markt für US-Büroimmobilien. Vor allem, dass die New York Community Bancorp wegen notleidender Immobilienkredite Verluste habe schreiben und die Dividende zusammenstreichen müssen, habe den Sektor in Schockstarre versetzt. Die Aktie sei daraufhin um fast 60 Prozent in den Keller gerutscht und habe zudem Ängste vor einer Kettenreaktion ausgelöst.In Deutschland habe das in allererster Linie die Deutsche Pfandbriefbank getroffen. Kein Wunder, denn nach jüngsten Angaben des Instituts sei sie mit insgesamt 4,9 Milliarden Euro um kriselnden US-Gewerbeimmobilienmarkt engagiert. Das entspreche etwa 15 Prozent des Immobilienportfolios und gut zehn Prozent der Bilanzsumme. Zum Vergleich: Bei der Deutschen Bank stünden sie gerade einmal für 1,5 Prozent des gesamten Kreditbuchs.Die Deutsche Pfandbriefbank bekomme es derzeit knüppeldick ab. Besserung sei nicht in Sicht. In dieses fallende Messer zu greifen, wäre Harakiri.Anleger bleiben bei der Aktie daher an der Seitenlinie, so Michael Herrmann von "Der Aktionär". Sowohl im Immobilienbereich als auch im Bankensektor gebe es deutlich attraktivere Titel. (Analyse vom 12.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link