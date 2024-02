Tradegate-Aktienkurs Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

ISIN Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

DE0008019001



WKN Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

801900



Ticker-Symbol Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

PBB



Kurzprofil Deutsche Pfandbriefbank AG:



Die pbb Deutsche Pfandbriefbank (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) ist ein führender europäischer Finanzierer für gewerbliche Immobilieninvestitionen und öffentliche Investitionsvorhaben. Sie ist der größte Pfandbriefemittent und ein wichtiger Emittent von Covered Bonds in Europa.



Der Geschäftsschwerpunkt liegt neben Deutschland auf Großbritannien, Frankreich, den nordischen Ländern und Ländern in Mittel- und Osteuropa. In diesen Kernmärkten bietet die pbb Kunden eine starke lokale Präsenz mit Expertise über alle Funktionen des Finanzierungsprozesses hinweg. Durch die Kompetenz bei der Strukturierung von Darlehen, ihren grenzüberschreitenden Ansatz und die Zusammenarbeit mit Finanzierungspartnern realisiert die pbb sowohl komplexe Finanzierungen als auch länderübergreifende Transaktionen.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist im Juni 2009 durch die Verschmelzung der beiden Pfandbriefbanken Hypo Real Estate Bank AG und DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG und anschließende Umfirmierung entstanden. Dem vorausgegangen war im November 2008 die Verschmelzung der Hypo Real Estate Bank International AG und der Hypo Real Estate Bank AG.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist seit dem 16. Juli 2015 im Prime Standard des Regulierten Marktes an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (21.02.2024/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Pfandbriefbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb) (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) unter die Lupe.Die Deutsche Pfandbriefbank (pbb) stehe weiter unter starkem Beschuss der Shortseller. Bei keiner anderen Aktie in Deutschland gebe es momentan so hohe Netto-Leerverkaufspositionen wie bei dem Immobilienfinanzierer. Ein prominenter Shortseller habe sich nun aber stark zurückgezogen und die Leerverkäufe deutlich reduziert.Leerverkäufer der Hedgefonds würden derzeit insgesamt Netto-Leerverkaufspositionen in Höhe von mindestens 7,90 Prozent der Aktien der Deutschen Pfandbriefbank halten. Größter Shortseller der Bank sei Caius Capital mit Netto-Leerverkaufspositionen in Höhe von 3,40 Prozent.Auf den weiteren Positionen würden SIH Partners (1,26 Prozent), Wellington Management Company (0,98 Prozent), Kite Lake Capital Management (0,85 Prozent), Millennium Capital Partners (0,72 Prozent) und Qube Research & Technologies Limited sowie ein weiterer prominenter Name folgen: Petrus Advisers.Der Hedgefonds sei früher selbst an pbb beteiligt gewesen, sei dann aber auf die Short-Seite gewechselt. Erst vor wenigen Tagen hätten die Experten erneut scharf gegen das Management der Krisenbank geschossen. Ihre Shortposition hätten sie dennoch abgebaut. Am 14.02.2024 sei ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,61 auf 0,53 Prozent gesunken, am 19.02.2024 sogar auf 0,48 Prozent der Aktien der Deutsche Pfandbriefbank. Damit befinde sich Petrus Advisers klar auf dem Short-Rückzug.Doch selbst wenn sich die Bodenbildung fortsetzen sollte, sollten Anleger angesichts der massiven Unruhe rund um die pbb weiter an der Seitenlinie bleiben, so Michael Herrmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Pfandbriefbank-Aktie: