Tradegate-Aktienkurs Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

8,44 EUR -2,09% (25.05.2023, 11:49)



ISIN Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

DE0008019001



WKN Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

801900



Ticker-Symbol Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

PBB



Kurzprofil Deutsche Pfandbriefbank AG:



Die pbb Deutsche Pfandbriefbank (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) ist ein führender europäischer Finanzierer für gewerbliche Immobilieninvestitionen und öffentliche Investitionsvorhaben. Sie ist der größte Pfandbriefemittent und ein wichtiger Emittent von Covered Bonds in Europa.



Der Geschäftsschwerpunkt liegt neben Deutschland auf Großbritannien, Frankreich, den nordischen Ländern und Ländern in Mittel- und Osteuropa. In diesen Kernmärkten bietet die pbb Kunden eine starke lokale Präsenz mit Expertise über alle Funktionen des Finanzierungsprozesses hinweg. Durch die Kompetenz bei der Strukturierung von Darlehen, ihren grenzüberschreitenden Ansatz und die Zusammenarbeit mit Finanzierungspartnern realisiert die pbb sowohl komplexe Finanzierungen als auch länderübergreifende Transaktionen.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist im Juni 2009 durch die Verschmelzung der beiden Pfandbriefbanken Hypo Real Estate Bank AG und DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG und anschließende Umfirmierung entstanden. Dem vorausgegangen war im November 2008 die Verschmelzung der Hypo Real Estate Bank International AG und der Hypo Real Estate Bank AG.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist seit dem 16. Juli 2015 im Prime Standard des Regulierten Marktes an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (25.05.2023/ac/a/nw)





Garching (www.aktiencheck.de) - Shortseller Balyasny Europe Asset Management LLP baut Short-Position in Aktien der Deutsche Pfandbriefbank AG ab:Die Leerverkäufer von Balyasny Europe Asset Management LLP treten den Rückzug aus ihrem Engagement in den Aktien des Immobilienfinanzierers Deutsche Pfandbriefbank AG (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) an.Die Finanzprofis von Balyasny Europe Asset Management LLP mit Sitz in London, England, haben am 23.05.2023 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,92% auf 0,87% der Aktien der Deutsche Pfandbriefbank AG abgebaut.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der Deutsche Pfandbriefbank AG:1,55% Wellington Management Company (04.04.2023)1,44% Caius Capital LLP (23.05.2023)0,87% Balyasny Europe Asset Management LLP (23.05.2023)0,75% Qube Research & Technologies Limited (15.05.2023)0,64% Millennium International Management LP (23.05.2023)Börsenplätze Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:8,445 EUR -1,23% (25.05.2023, 11:36)