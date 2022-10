Xetra-Aktienkurs Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Pfandbriefbank AG:



Die pbb Deutsche Pfandbriefbank (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) ist ein führender europäischer Finanzierer für gewerbliche Immobilieninvestitionen und öffentliche Investitionsvorhaben. Sie ist der größte Pfandbriefemittent und ein wichtiger Emittent von Covered Bonds in Europa.



Der Geschäftsschwerpunkt liegt neben Deutschland auf Großbritannien, Frankreich, den nordischen Ländern und Ländern in Mittel- und Osteuropa. In diesen Kernmärkten bietet die pbb Kunden eine starke lokale Präsenz mit Expertise über alle Funktionen des Finanzierungsprozesses hinweg. Durch die Kompetenz bei der Strukturierung von Darlehen, ihren grenzüberschreitenden Ansatz und die Zusammenarbeit mit Finanzierungspartnern realisiert die pbb sowohl komplexe Finanzierungen als auch länderübergreifende Transaktionen.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist im Juni 2009 durch die Verschmelzung der beiden Pfandbriefbanken Hypo Real Estate Bank AG und DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG und anschließende Umfirmierung entstanden. Dem vorausgegangen war im November 2008 die Verschmelzung der Hypo Real Estate Bank International AG und der Hypo Real Estate Bank AG.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist seit dem 16. Juli 2015 im Prime Standard des Regulierten Marktes an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (28.10.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Pfandbriefbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienfinanzierers Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb) (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) unter die Lupe.Die Aktien der Deutschen Pfandbriefbank würden seit dem Frühjahr an der Börse nur eine Richtung kennen, und die zeige nach unten. Der Immobilienfinanzierer werde von steigenden Zinsen stark getroffen. Mehr News gebe es mit den Quartalszahlen, die allerdings kämen erst im November. Eine Augenweide sei allerdings die Dividendenrendite.Die Deutsche Pfandbriefbank finanziere vornehmlich Gewerbeimmobilien im Bereich Einkaufszentren, Hotels oder auch Logistik. Der starke Zinsanstieg im laufenden Jahr sorge dabei für Gegenwind. Die Aktie habe bisher erheblich eingebüßt.Die Bewertung liege zwar mit einem KGV von 7 für 2023 etwas unter der Peergroup. Allerdings seien dafür wohl auch die herben Verluste im laufenden Jahr verantwortlich. Die Dividendenrendite habe indes für 2022 zehn Prozent erreicht. Aufgrund der hohen Eigenkapitalquote von mehr als 17 Prozent seien weiterhin Aktienrückkäufe oder Sonderdividenden denkbar.Derzeit würden - gerade vor Zahlen - Kurstreiber für die Aktie ausbleiben. In der Vergangenheit sei die Pfandbriefbank ein attraktiver Dividendenwert gewesen. Ob die hohen Ausschüttungen im aktuellen Umfeld länger beibehalten werden könnten, müsse sich aber noch zeigen. Einen Puffer biete indes die sehr gute Eigenkapitalausstattung. Allerdings sei Vorsicht geboten, da die Aussichten im operativen Bereich eher mau seien. Der Chart sei zudem angeschlagen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Pfandbriefbank-Aktie: