Die pbb Deutsche Pfandbriefbank (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) ist ein führender europäischer Finanzierer für gewerbliche Immobilieninvestitionen und öffentliche Investitionsvorhaben. Sie ist der größte Pfandbriefemittent und ein wichtiger Emittent von Covered Bonds in Europa.



Der Geschäftsschwerpunkt liegt neben Deutschland auf Großbritannien, Frankreich, den nordischen Ländern und Ländern in Mittel- und Osteuropa. In diesen Kernmärkten bietet die pbb Kunden eine starke lokale Präsenz mit Expertise über alle Funktionen des Finanzierungsprozesses hinweg. Durch die Kompetenz bei der Strukturierung von Darlehen, ihren grenzüberschreitenden Ansatz und die Zusammenarbeit mit Finanzierungspartnern realisiert die pbb sowohl komplexe Finanzierungen als auch länderübergreifende Transaktionen.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist im Juni 2009 durch die Verschmelzung der beiden Pfandbriefbanken Hypo Real Estate Bank AG und DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG und anschließende Umfirmierung entstanden. Dem vorausgegangen war im November 2008 die Verschmelzung der Hypo Real Estate Bank International AG und der Hypo Real Estate Bank AG.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist seit dem 16. Juli 2015 im Prime Standard des Regulierten Marktes an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (25.05.2023/ac/a/nw)



Auf der heutigen Hauptversammlung seien die Anleger der Deutschen Pfandbriefbank in allen Punkten den Vorschlägen von Vorstands und Aufsichtsrat des deutschen Bankunternehmens gefolgt. Demnach sei unter anderem die Ausschüttung einer Dividende von 0,95 Euro je Stückaktie beschlossen worden.Insgesamt werde die Pfandbriefbank eigenen Angaben zufolge damit rund 128 Millionen Euro ausschütten. Das entspreche bei einem Kurs von zuletzt 8,50 Euro je Pfandbriefaktie einer Dividenden-Rendite von 11 Prozent vor Steuern.Am morgigen Freitag werde die Aktie Ex-Dividende gehandelt. Dementsprechend dürfte der Kurs ordentlich im Minus liegen. Investierte Anleger würden deswegen aber keine Panik zu bekommen brauchen. Sie würden im Gegenzug ja ein paar Tage später die erwähnte Dividendenzahlung eingebucht kriegen.Auf der Hauptversammlung sei außerdem Dr. Louis Hagen als Mitglied des Aufsichtsrats gewählt und anschließend zum Vorsitzenden bestimmt worden. Prof. Dr. Kerstin Hiska Hennig sei als Aufsichtsratsmitglied bestätigt worden.Die attraktive Dividendenrendite gebe es natürlich nur, weil der Kurs relativ niedrig sei. Das liege wiederum daran, dass die Pfandbriefbank operativ angeschlagen sei und steigende Zinsen in diesem Spezialfall auf die Erträge der Bank drücken würden. "Der Aktionär" bleibe vorerst angesichts der eher trägen Kursentwicklung bei der Pfandbriefbank an der Seitenlinie, nachdem die Aktie am Ausbilden eines nachhaltigen Aufwärtstrends gescheitert sei. Investor Petrus dürfte weiter Druck machen. Ob die inzwischen eingeleiteten Effizienzmaßnahmen der Pfandbriefbank-Unternehmensführung greifen, muss sich aber erst noch zeigen, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.05.2023)