Kurzprofil Deutsche Pfandbriefbank AG:



Die pbb Deutsche Pfandbriefbank (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) ist ein führender europäischer Finanzierer für gewerbliche Immobilieninvestitionen und öffentliche Investitionsvorhaben. Sie ist der größte Pfandbriefemittent und ein wichtiger Emittent von Covered Bonds in Europa.



Der Geschäftsschwerpunkt liegt neben Deutschland auf Großbritannien, Frankreich, den nordischen Ländern und Ländern in Mittel- und Osteuropa. In diesen Kernmärkten bietet die pbb Kunden eine starke lokale Präsenz mit Expertise über alle Funktionen des Finanzierungsprozesses hinweg. Durch die Kompetenz bei der Strukturierung von Darlehen, ihren grenzüberschreitenden Ansatz und die Zusammenarbeit mit Finanzierungspartnern realisiert die pbb sowohl komplexe Finanzierungen als auch länderübergreifende Transaktionen.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist im Juni 2009 durch die Verschmelzung der beiden Pfandbriefbanken Hypo Real Estate Bank AG und DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG und anschließende Umfirmierung entstanden. Dem vorausgegangen war im November 2008 die Verschmelzung der Hypo Real Estate Bank International AG und der Hypo Real Estate Bank AG.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist seit dem 16. Juli 2015 im Prime Standard des Regulierten Marktes an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (10.08.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Pfandbriefbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Immobilienfinanzierers Deutsche Pfandbriefbank AG (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Deutsche Pfandbriefbank habe heute ihre Zahlen zum abgelaufenen Quartal präsentiert und dabei einen Gewinneinbruch vermeldet. Die Krise am Markt für Gewerbeimmobilien schlage voll auf die Bilanz durch. Dennoch wolle man an der Prognose festhalten. Eine Erholung sei kurzfristig aber wohl nicht in Sicht, daher wolle man nun die Kosten senken.Die Deutsche Pfandbriefbank rechne nach einem Einbruch des Neugeschäfts im ersten Halbjahr mit einer längeren Krise an den Immobilienmärkten. Frühestens im ersten Quartal 2024 dürfte es zu einer vorsichtigen Markterholung kommen, habe der im SDAX gelistete Gewerbeimmobilien-Finanzierer am Donnerstag in München mitgeteilt.Im ersten Halbjahr sei das Neugeschäft im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 4,3 Milliarden auf 2,5 Milliarden Euro eingebrochen. Dennoch sehe Vorstandschef Andreas Arndt die Bank nach einem Vorsteuergewinn von 81 Millionen Euro in den ersten sechs Monaten "gut im Plan", in diesem Jahr wie angekündigt vor Steuern 170 bis 200 Millionen Euro zu verdienen.Im zweiten Quartal habe die Pfandbriefbank einen Vorsteuergewinn von 49 Millionen Euro und damit rund ein Viertel weniger als ein Jahr zuvor erzielt. Das habe auch an erhöhten Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle gelegen: So habe das Institut 19 Millionen Euro in die Risikovorsorge gesteckt. Im Vorjahreszeitraum sei es lediglich eine Million gewesen. Unter dem Strich sei der Bank ein Gewinn von 42 Millionen Euro geblieben, rund 24 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.Das Neugeschäft habe im ersten Halbjahr regelrecht erodiert: Nach 4,3 Milliarden Euro im Vorjahr seien es 2023 nur noch 2,5 Milliarden Euro gewesen. Für das Gesamtjahr gehe die Bank nur noch von einem Neugeschäftsvolumen von 6,5 bis 8,0 Milliarden Euro aus. Bei der Präsentation der Jahreszahlen im März sei es noch bei 9 bis 10 Milliarden Euro gesehen worden.Positiv zu werten sei das neue Kostensenkungsprogramm. Gerade in der aktuell schwierigen Phase könne das Management hier teilweise zumindest gegensteuern. Eine erhoffte Belebung des Neugeschäfts verschiebe sich aber nun. Anlegern bleibe als kleiner Trost zumindest die vergleichsweise attraktive Dividende.Die Deutsche Pfandbriefbank-Aktie ist keine laufende Empfehlung, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.08.2023)Mit Material von dpa-AFX