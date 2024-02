Tradegate-Aktienkurs Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Pfandbriefbank AG:



Die pbb Deutsche Pfandbriefbank (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) ist ein führender europäischer Finanzierer für gewerbliche Immobilieninvestitionen und öffentliche Investitionsvorhaben. Sie ist der größte Pfandbriefemittent und ein wichtiger Emittent von Covered Bonds in Europa.



Der Geschäftsschwerpunkt liegt neben Deutschland auf Großbritannien, Frankreich, den nordischen Ländern und Ländern in Mittel- und Osteuropa. In diesen Kernmärkten bietet die pbb Kunden eine starke lokale Präsenz mit Expertise über alle Funktionen des Finanzierungsprozesses hinweg. Durch die Kompetenz bei der Strukturierung von Darlehen, ihren grenzüberschreitenden Ansatz und die Zusammenarbeit mit Finanzierungspartnern realisiert die pbb sowohl komplexe Finanzierungen als auch länderübergreifende Transaktionen.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist im Juni 2009 durch die Verschmelzung der beiden Pfandbriefbanken Hypo Real Estate Bank AG und DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG und anschließende Umfirmierung entstanden. Dem vorausgegangen war im November 2008 die Verschmelzung der Hypo Real Estate Bank International AG und der Hypo Real Estate Bank AG.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist seit dem 16. Juli 2015 im Prime Standard des Regulierten Marktes an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (08.02.2024/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Pfandbriefbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb) (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) unter die Lupe.Die Deutsche Pfandbriefbank gerate an der Börse immer stärker unter Druck. Die Aktie markiere am Donnerstag ein neues Allzeittief, die Anleihen des Instituts würden geradezu kollabieren. Schuld sei das Engagement der Bank am US-Markt für Gewerbeimmobilien. Sie versuche, die Sorgen der Anleger zu zerstreuen. Die Deutsche Pfandbriefbank poche darauf, mehr als ausreichend mit Liquidität ausgestattet zu sein. Die sogenannte Liquiditätsdeckungsquote (LCR) der Bank habe Ende 2023 bei 212% und damit 112% über den aufsichtsrechtlich geforderten 100% gelegen, heiße es in einer Pressemitteilung der Bank. Die Einlagen von Kunden habe die Marke von 7 Mrd. Euro überschritten. Mehr als 6 Mrd. davon seien Festgelder mit einer durchschnittlichen Laufzeit von mehr als drei Jahren. Zudem habe die Bank seit vergangenem Sommer mehrere Pfandbrief-Anleihen ausgegeben.Die Börse habe die Botschaft aber zunächst nicht überzeugen können. Zwar habe sich die Aktie vom zuvor markierten Allzeittief bei 4,46 Euro leicht auf 4,54 Euro erholt. Dennoch verbuche sie am Nachmittag noch ein Tagesminus von etwa 2,3%. Seit Ende Januar habe das Papier rund ein Fünftel an Wert eingebüßt und werde nur noch rund halb so teuer gehandelt wie vor einem Jahr.Die Aktie der Deutschen Pfandbriefbank befinde sich in einem steilen Abwärtstrend. Auch wenn die Liquidität für möglicherweise ausfallende US-Kredite ausreiche, könnte sich die Finanzlage noch verschärfen. Auch die Zahlung einer Dividende erscheine unter diesen Umständen fraglich. "Der Aktionär" warne bereits seit August 2023 vor einem Engagement in dem SDAX-Wert. Auch auf dem erreichten Kursniveau sollten Anleger nicht ins fallende Messer greifen, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.02.2024)Börsenplätze Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:4,56 EUR -2,31% (08.02.2024, 14:36)