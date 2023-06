Tradegate-Aktienkurs Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

7,085 EUR +0,35% (01.06.2023, 15:31)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

7,075 EUR +0,64% (01.06.2023, 15:17)



ISIN Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

DE0008019001



WKN Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

801900



Ticker-Symbol Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

PBB



Kurzprofil Deutsche Pfandbriefbank AG:



Die pbb Deutsche Pfandbriefbank (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) ist ein führender europäischer Finanzierer für gewerbliche Immobilieninvestitionen und öffentliche Investitionsvorhaben. Sie ist der größte Pfandbriefemittent und ein wichtiger Emittent von Covered Bonds in Europa.



Der Geschäftsschwerpunkt liegt neben Deutschland auf Großbritannien, Frankreich, den nordischen Ländern und Ländern in Mittel- und Osteuropa. In diesen Kernmärkten bietet die pbb Kunden eine starke lokale Präsenz mit Expertise über alle Funktionen des Finanzierungsprozesses hinweg. Durch die Kompetenz bei der Strukturierung von Darlehen, ihren grenzüberschreitenden Ansatz und die Zusammenarbeit mit Finanzierungspartnern realisiert die pbb sowohl komplexe Finanzierungen als auch länderübergreifende Transaktionen.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist im Juni 2009 durch die Verschmelzung der beiden Pfandbriefbanken Hypo Real Estate Bank AG und DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG und anschließende Umfirmierung entstanden. Dem vorausgegangen war im November 2008 die Verschmelzung der Hypo Real Estate Bank International AG und der Hypo Real Estate Bank AG.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist seit dem 16. Juli 2015 im Prime Standard des Regulierten Marktes an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (01.06.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Pfandbriefbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb) (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die abwartende Haltung habe sich bewährt: Trotz einer Dividenden-Rendite von rund elf Prozent habe "Der Aktionär" einen Tag vor dem Abschlag noch mal darauf verwiesen, angesichts der eher trägen Kursentwicklung bei der Pfandbriefbank vorerst an der Seitenlinie zu bleiben. Tatsächlich sei der Kurs inzwischen deutlich tiefer abgesackt, als es der Dividenden-Abschlag gerechtfertigt hätte.Bei 95 Cent hätte der Kurs - ausgehend vom Schlusskurs (8,42 Euro) am 25. Mai - auf 7,47 Euro sinken müssen. In diese Region sei es zunächst auch gegangen. In den folgenden Handelstagen sei es aber weiter abwärts gegangen. Tiefpunkt gestern: 6,99 Euro. Also rund sechs Prozent Extra-Abschlag, bevor sich der Kurs heute zumindest etwas fangen könne.Gerade bei hohen Dividenden-Renditen sei so eine Entwicklung nicht ganz ungewöhnlich, weil am Tag des Abschlags eine große Kurslücke gerissen werde, die - zumindest rein optisch - erst einmal auf technische Schwäche hindeute. Außerdem sei da noch ein gewisser psychologischer Faktor: Wer lange auf der Aktie gesessen habe, nehme im Zweifel gern noch die Dividende mit, um dann mal zu schauen, wie sich die Aktie anschließend entwickele. Gehe es weiter abwärts, werde schließlich doch verkauft.Der Analysten-Konsens impliziere mit einem Kursziel von 9,64 Euro zwar derzeit rund 36 Prozent Aufwärtspotenzial bei der Pfandbriefbank. Vor Euphorie würden sich die Analysten aber nicht überschlagen. Im Mai hätten Citi, Oddo BHF und Deutsche Bank jedenfalls nur zum Halten geraten. Die jüngsten Quartalszahlen hätten an den Einschätzungen praktisch kaum etwas geändert. Metzler habe gar das Kursziel für die Pfandbriefbank von 6,90 auf 6,70 Euro gesenkt und sei bei "Verkaufen" geblieben. Begründung: Bedenken bezüglich Kreditrisikorückstellungen (steigende Zinsen seien im Spezialfall Pfandbriefbank nicht unbedingt positiv) und mäßige Gewinnentwicklung.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Pfandbriefbank-Aktie: