Kurzprofil Deutsche Pfandbriefbank AG:



Die pbb Deutsche Pfandbriefbank (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) ist ein führender europäischer Finanzierer für gewerbliche Immobilieninvestitionen und öffentliche Investitionsvorhaben. Sie ist der größte Pfandbriefemittent und ein wichtiger Emittent von Covered Bonds in Europa.



Der Geschäftsschwerpunkt liegt neben Deutschland auf Großbritannien, Frankreich, den nordischen Ländern und Ländern in Mittel- und Osteuropa. In diesen Kernmärkten bietet die pbb Kunden eine starke lokale Präsenz mit Expertise über alle Funktionen des Finanzierungsprozesses hinweg. Durch die Kompetenz bei der Strukturierung von Darlehen, ihren grenzüberschreitenden Ansatz und die Zusammenarbeit mit Finanzierungspartnern realisiert die pbb sowohl komplexe Finanzierungen als auch länderübergreifende Transaktionen.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist im Juni 2009 durch die Verschmelzung der beiden Pfandbriefbanken Hypo Real Estate Bank AG und DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG und anschließende Umfirmierung entstanden. Dem vorausgegangen war im November 2008 die Verschmelzung der Hypo Real Estate Bank International AG und der Hypo Real Estate Bank AG.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist seit dem 16. Juli 2015 im Prime Standard des Regulierten Marktes an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (26.02.2024/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Pfandbriefbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb) (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) unter die Lupe.Die zuletzt arg gebeutelte Aktie der Deutschen Pfandbriefbank habe in den letzten Handelstagen eine Stabilisierung geschafft. Doch schon bald könnte der Kurs erneut ins Bodenlose fallen. Denn am 7. März sollten die Quartalszahlen veröffentlicht werden. Dann könnte es auch um die Dividende gehen.Zuletzt seien die Papiere regelrecht gecrasht, der Vorstand habe die Flucht nach vorne angetreten und vor den Quartalszahlen am 7. März bereits Eckdaten zum Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht. Am Freitag habe die Aktie seit mehreren Tagen wieder zugelegt. Im heutigen Vormittagshandel würden sich die Verluste in Grenzen halten.Klar sei für das Gesamtjahr 2023 bereits, dass der Vorsteuergewinn am unteren Ende der Vorstands-Guidance von 90 bis 110 Millionen Euro liege. Allerdings sei nun die große Frage, wie viel der Spezialfinanzierer nach Steuern verdient habe. Denn davon werde auch die Höhe der Dividende abhängen. Das sei umso wichtiger, da viele Anleger in den vergangenen Jahren auch auf die attraktiven Dividendenrenditen gesetzt hätten.Die Analystengemeinde sehe für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023 in der Prognose noch eine Dividende je Aktie von 0,17 Euro. Auf dem aktuellen Kursniveau wäre das immer noch eine Rendite von 4,4 Prozent. Das liege aber an den deutlichen Kursverlusten der letzten Monate. Für 2022 seien noch 0,95 Euro je Aktie gezahlt worden. Die Zeiten, in denen noch Sonderausschüttungen zu erwarten gewesen seien, dürften ebenfalls vorbei sein.Damit sei die Höhe der Dividende für 2023 und auch der Ausschüttung für das laufende Jahr völlig offen. Im schlimmsten Fall könnten die Ausschüttungen auch ausgesetzt werden. Das würde der Aktie nochmals einen herben Schlag versetzen, da gerade die Dividende die Papiere in der Vergangenheit interessant gemacht habe.Anleger sollten die Aktie der Pfandbriefbank weiter meiden, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Am Donnerstag kommende Woche, dem 7. März, werde es mit den neuesten Quartalszahlen und vorläufigen Jahreszahlen für 2023 neue Details zur Verfassung der Bank geben. (Analyse vom 26.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link