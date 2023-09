Tradegate-Aktienkurs Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

6,61 EUR -1,49% (28.09.2023, 15:36)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

6,61 EUR -0,45% (28.09.2023, 15:22)



ISIN Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

DE0008019001



WKN Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

801900



Ticker-Symbol Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

PBB



Kurzprofil Deutsche Pfandbriefbank AG:



Die pbb Deutsche Pfandbriefbank (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) ist ein führender europäischer Finanzierer für gewerbliche Immobilieninvestitionen und öffentliche Investitionsvorhaben. Sie ist der größte Pfandbriefemittent und ein wichtiger Emittent von Covered Bonds in Europa.



Der Geschäftsschwerpunkt liegt neben Deutschland auf Großbritannien, Frankreich, den nordischen Ländern und Ländern in Mittel- und Osteuropa. In diesen Kernmärkten bietet die pbb Kunden eine starke lokale Präsenz mit Expertise über alle Funktionen des Finanzierungsprozesses hinweg. Durch die Kompetenz bei der Strukturierung von Darlehen, ihren grenzüberschreitenden Ansatz und die Zusammenarbeit mit Finanzierungspartnern realisiert die pbb sowohl komplexe Finanzierungen als auch länderübergreifende Transaktionen.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist im Juni 2009 durch die Verschmelzung der beiden Pfandbriefbanken Hypo Real Estate Bank AG und DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG und anschließende Umfirmierung entstanden. Dem vorausgegangen war im November 2008 die Verschmelzung der Hypo Real Estate Bank International AG und der Hypo Real Estate Bank AG.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist seit dem 16. Juli 2015 im Prime Standard des Regulierten Marktes an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (28.09.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Pfandbriefbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb) (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Pfandbriefbank habe zuletzt gehörig Federn lassen müssen. Die Papiere des Immobilien-Finanzierers hätten etwa auf Monatssicht rund 9 Prozent verloren, mit Blick auf die vergangenen sechs Monate gar rund 14 Prozent. Klar, das Sentiment sei negativ - vor allem aufgrund der (massiv) gestiegenen Zinsen. Und nun würden auch noch Hedgefonds beginnen auf fallende Kurse zu wetten.Konkret habe Petrus Advisors Ltd. unter dem Eindruck eines sich verschlechternden Ausblicks für den Bankensektor eine Short-Position in Deutsche Pfandbriefbank AG aufgebaut und eine Long-Position in dem Immobilienfinanzierer aufgelöst, wie Bloomberg am Donnerstag berichte. Der aktivistische Investor habe ein Short-Interesse von 0,52 Prozent an der Aktie der Deutschen Pfandbriefbank aufgebaut, wie aus einer Meldung vom Mittwoch hervorgehe.Die Deutsche Pfandbriefbank sei Anfang des Jahres ins Fadenkreuz von Petrus geraten, als der Fonds mit einem Antei lvon rund 3 Prozent auf eine Änderung der Strategie gedrängt habe. Diese Kampagne habe zu einer Reihe von Maßnahmen geführt, etwa in Bezug auf die Ziele für eine umweltfreundliche Kreditvergabe und den Abbau von Arbeitsplätzen, bevor Petrus seinen Anteil verkauft habe. Die neue Short-Position spiegele Petrus' pessimistische Einschätzung des gesamten Bankensektors wider. Petrus sehe vor allem aufsichtsrechtlichen Gegenwind für Institute mit erheblichem Engagement in Gewerbeimmobilien, hätten Personen gesagt, die die mit der Angelegenheit vertraut seien und anonym hätten bleiben wollen.Die Aktie, die am Donnertag um ihren Vortagesschluss bei 6,64 Euro pendele, dürfte mit Blick auf Chart, Sentiment und nun noch Short-Seller weiter einen schweren Stand haben. Charttechnisch rücke zunehmend das Jahrestief bei 6,34 Euro ins Blickfeld. Ein Bruch dürfte weitere Abverkäufe bis mindestens zur 6-Euro-Marke auslösen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Pfandbriefbank-Aktie: