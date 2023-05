Börsenplätze Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

8,125 EUR -4,64% (15.05.2023, 10:50)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

8,085 EUR -5,27% (15.05.2023, 11:04)



ISIN Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

DE0008019001



WKN Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

801900



Ticker-Symbol Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

PBB



Kurzprofil Deutsche Pfandbriefbank AG:



Die pbb Deutsche Pfandbriefbank (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) ist ein führender europäischer Finanzierer für gewerbliche Immobilieninvestitionen und öffentliche Investitionsvorhaben. Sie ist der größte Pfandbriefemittent und ein wichtiger Emittent von Covered Bonds in Europa.



Der Geschäftsschwerpunkt liegt neben Deutschland auf Großbritannien, Frankreich, den nordischen Ländern und Ländern in Mittel- und Osteuropa. In diesen Kernmärkten bietet die pbb Kunden eine starke lokale Präsenz mit Expertise über alle Funktionen des Finanzierungsprozesses hinweg. Durch die Kompetenz bei der Strukturierung von Darlehen, ihren grenzüberschreitenden Ansatz und die Zusammenarbeit mit Finanzierungspartnern realisiert die pbb sowohl komplexe Finanzierungen als auch länderübergreifende Transaktionen.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist im Juni 2009 durch die Verschmelzung der beiden Pfandbriefbanken Hypo Real Estate Bank AG und DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG und anschließende Umfirmierung entstanden. Dem vorausgegangen war im November 2008 die Verschmelzung der Hypo Real Estate Bank International AG und der Hypo Real Estate Bank AG.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist seit dem 16. Juli 2015 im Prime Standard des Regulierten Marktes an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (15.05.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Pfandbriefbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienfinanzierers Deutsche Pfandbriefbank AG (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) weiterhin zu kaufen.Die im Geschäft mit Gewerbeimmobilien tätige Deutsche Pfandbriefbank habe heute ihre Zahlen für das abgelaufene Quartal präsentiert. Da man starken Gegenwind durch den weiteren Zinsanstieg in Europa und den USA spüre, sei ein Gewinneinbruch vermeldet worden. Die Aktie rausche in den Keller, daran ändere auch der Ausblick des Vorstandes nichts.Bei der Deutschen Pfandbriefbank sei das Neugeschäft in Q1 um mehr als die Hälfte eingebrochen. Grund seien die geringere Nachfrage und eine bewusst restriktive Kreditvergabe, habe der im SDAX gelistete Gewerbeimmobilien-Finanzierer heute in Garching bei München mitgeteilt. Der Quartalsgewinn sei in der Folge um ein Viertel auf 27 Mio. Euro zurückgegangen. Vor Steuern habe das Institut 32 Mio. Euro verdient und damit 24 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Vorstandschef Andreas Arndt sehe die Bank dennoch auf Kurs, in diesem Jahr einen Vorsteuergewinn zwischen 170 und 200 Mio. Euro zu erzielen.Die Pfandbriefbank sehe sich nach eigenen Angaben "bestens positioniert, in den Aufschwung und den Portfolioausbau zu investieren, sobald sich die Immobilienmärkte stabilisieren und im Zyklus ein neuer Aufwärtstrend erkennbar wird". Der Vorstand erwarte "eine gewisse Bodensatzbildung und Stabilisierung gegen Ende des Jahres". In Q1 habe die Bank ein Neugeschäft in Höhe von rund einer Milliarde Euro verzeichnet, nachdem sie ein Jahr zuvor noch 2,1 Mrd. Euro erzielt habe.Wie das Management bereits im März angekündigt habe, wolle man das Geschäftsmodell in den nächsten Jahren verstärkt diversifizieren und damit das Fundament für zukünftiges Ertragswachstum legen. Ziel bleibe - trotz widriger Marktbedingungen - in 2026 ein Vorsteuerergebnis von mehr als 300 Mio. Euro zu erwirtschaften.Den Anlegern schmecke die jüngste Entwicklung gar nicht. Ob der Markt im zweiten Halbjahr wirklich drehe und die Prognose für das Gesamtjahr erreicht werden könne, sei nun ohnehin unsicher. Denn zum einen sei erst das andere Quartal vorbei und das Management sei immer für einen konservativen Ausblick bekannt gewesen. Andererseits sei die Stimmung im Immobiliensegment schlecht.Kleiner Trost für Anleger: Die Dividende dürfte auf jeden Fall sicher sein. Die Deutsche Pfandbriefbank-Aktie ist keine laufende Empfehlung, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.05.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link