Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Pfandbriefbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb) (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Deutsche Pfandbriefbank (DPB) habe zuletzt wieder den Weg nach oben gefunden. Konkret stehe bisher ein Wochen-Plus von drei Prozent zu Buche. Doch der Gewerbe-Finanzierer kämpfe übergeordnet mit rutschenden Immobilienpreisen - als Folge der steigenden Zinsen. Zum Ausgleich solle nun ein neues Geschäftsfeld erschlossen werden.Die DPB wolle nämlich ins Geschäft mit Immobilienfonds einsteigen und damit ihre Schlagkraft bei der Finanzierung von Projekten vergrößern, wie das Handelsblatt jüngst berichtet habe. Im ersten Halbjahr des kommenden Jahres sollten die Voraussetzungen geschaffen werden, um einen ersten offenen Immobilienspezialfonds am Markt zu platzieren. Parallel wolle das Unternehmen Anfang 2023 institutionelle Investoren ansprechen. Perspektivisch solle das Geschäft zu einer zweiten Ertragssäule neben der Vergabe von Immobilienkrediten werden, habe Vorstandschef Andreas Arndt erklärt. Das Kerngeschäft der Bank bleibe aber die gewerbliche Immobilienfinanzierung, so der Konzernlenker.Und gerade im primären Geschäftsfeld würden die (immobilien-)Preise ins Rutschen geraten, da die Nachfrage aufgrund steigender Darlehenszinsen sich zunehmend abschwächen dürfte. Etliche Projekte würden wohl erstmal nicht umgesetzt, da Investoren die weitere Zins- und Konjunkturentwicklung abwarten würden. Diese Unsicherheit schlage sich auch in den Analystenschätzungen nieder. Die von Bloomberg befragten Experten würden im kommenden Jahr geringere Profite als 2022 erwarten und erst 2024 wieder mit einem Gewinnwachstum rechnen. Das KGV für 2023 von 8 liege indes auf Höhe der Peers, die mit demselben Gewinnmultiple bewertet seien - liefere also auch kein echtes Kaufargument.Klar sei die Dividenden-Rendite ein Hingucker: Für 2022 dürften Anleger zwölf Prozent "Zinsen" einsacken, im kommenden Jahr sollten es auch noch rund 9,4 Prozent sein. Das Problem: Diese hohen Werte seien den Kursverlusten der vergangenen Montane geschuldet. Das Jahreshoch vom 5. Mai liege bei 12,44 Euro und damit mehr als 40 Prozent über dem aktuellen Kurs am Donnerstag (Mittagszeit) von 7,24 Euro."Der Aktionär" bleibt daher weiterhin an der Außenlinie, so Carsten Kaletta. (Analyse vom 22.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Pfandbriefbank-Aktie: