Börsenplätze Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

7,215 EUR +1,26% (11.08.2023, 11:29)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

7,215 EUR +1,48% (11.08.2023, 11:14)



ISIN Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

DE0008019001



WKN Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

801900



Ticker-Symbol Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

PBB



Kurzprofil Deutsche Pfandbriefbank AG:



Die pbb Deutsche Pfandbriefbank (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) ist ein führender europäischer Finanzierer für gewerbliche Immobilieninvestitionen und öffentliche Investitionsvorhaben. Sie ist der größte Pfandbriefemittent und ein wichtiger Emittent von Covered Bonds in Europa.



Der Geschäftsschwerpunkt liegt neben Deutschland auf Großbritannien, Frankreich, den nordischen Ländern und Ländern in Mittel- und Osteuropa. In diesen Kernmärkten bietet die pbb Kunden eine starke lokale Präsenz mit Expertise über alle Funktionen des Finanzierungsprozesses hinweg. Durch die Kompetenz bei der Strukturierung von Darlehen, ihren grenzüberschreitenden Ansatz und die Zusammenarbeit mit Finanzierungspartnern realisiert die pbb sowohl komplexe Finanzierungen als auch länderübergreifende Transaktionen.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist im Juni 2009 durch die Verschmelzung der beiden Pfandbriefbanken Hypo Real Estate Bank AG und DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG und anschließende Umfirmierung entstanden. Dem vorausgegangen war im November 2008 die Verschmelzung der Hypo Real Estate Bank International AG und der Hypo Real Estate Bank AG.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist seit dem 16. Juli 2015 im Prime Standard des Regulierten Marktes an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (11.08.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Pfandbriefbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Immobilienfinanzierers Deutsche Pfandbriefbank AG (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es sehe nach einer Stabilisierung bei der Aktie der deutschen Pfandbriefbank aus. Gestern habe der Kurs kollabiert und mehr als sechs Prozent tiefer nach der Präsentation der Q2-Zahlen geschlossen. Das Finanzierungsgeschäft bei Gewerbeimmobilien sei rückläufig, Besserung frühestens 2024 in Sicht. Anleger sollten daher auch die aktuelle Dividendenrendite nicht überbewerten.Nach 4,3 Milliarden Euro Neugeschäft zwischen Januar bis Juni 2022 habe der Münchner Finanzkonzern im ersten Halbjahr 2023 nur noch 2,5 Milliarden Euro vermelden können. Die Jahresprognose von vormals neun bis zehn Milliarden Euro für das Gesamtjahr sei nun auf 6,5 bis 8,0 Milliarden Euro gekürzt worden. Auch wenn im ersten Halbjahr vor Steuern nur 81 Millionen Euro hängen geblieben seien, halte man an der Prognose von 170 bis 200 Millionen Euro im Gesamtjahr fest.Sollte es zu keiner Marktbelebung kommen, dann werde es sportlich, diese Ziele zu erreichen. CEO Andreas Arndt habe auch eingeräumt, dass die Krise an den Immobilienmärkten schärfer sei und sich zudem länger hinziehe, als Anfang des Jahres angenommen. Frühestens im ersten Quartal 2024 dürfte es zu einer vorsichtigen Erholung der Immobilienmärkte kommen.Das relativiere auch die aktuell wieder zweistellige Dividendenrendite, die sich mit dem derzeitigen Kurs für 2023 ergebe. Zwar sei die deutsche Pfandbriefbank seit Jahren ein stabiler Dividendenzahler, der mit Renditen zwischen vier und fünf Prozent habe aufwarten können. Mehr sei aktuell aber nur deshalb drin, weil der Aktienkurs seit Frühjahr immer weiter gesunken sei.Drehe der Kurs an der 50-Tage-Linie bei 6,99 Euro, dann könnte der Boden für eine Stabilisierung bereitet sein.Die Deutsche Pfandbriefbank-Aktie ist keine laufende Empfehlung, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link