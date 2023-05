Börsenplätze Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Pfandbriefbank AG:



Die pbb Deutsche Pfandbriefbank (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) ist ein führender europäischer Finanzierer für gewerbliche Immobilieninvestitionen und öffentliche Investitionsvorhaben. Sie ist der größte Pfandbriefemittent und ein wichtiger Emittent von Covered Bonds in Europa.



Der Geschäftsschwerpunkt liegt neben Deutschland auf Großbritannien, Frankreich, den nordischen Ländern und Ländern in Mittel- und Osteuropa. In diesen Kernmärkten bietet die pbb Kunden eine starke lokale Präsenz mit Expertise über alle Funktionen des Finanzierungsprozesses hinweg. Durch die Kompetenz bei der Strukturierung von Darlehen, ihren grenzüberschreitenden Ansatz und die Zusammenarbeit mit Finanzierungspartnern realisiert die pbb sowohl komplexe Finanzierungen als auch länderübergreifende Transaktionen.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist im Juni 2009 durch die Verschmelzung der beiden Pfandbriefbanken Hypo Real Estate Bank AG und DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG und anschließende Umfirmierung entstanden. Dem vorausgegangen war im November 2008 die Verschmelzung der Hypo Real Estate Bank International AG und der Hypo Real Estate Bank AG.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist seit dem 16. Juli 2015 im Prime Standard des Regulierten Marktes an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (16.05.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Pfandbriefbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienfinanzierers Deutsche Pfandbriefbank AG (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) weiterhin zu kaufen.Die Zinswende der EZB solle die Nachfrage dämpfen, um so die Inflation einzudämmen. Kredite und somit auch Hypothekendarlehen seien daher in den letzten Quartalen deutlich teurer geworden, viele Projekte lägen auf Eis. Das habe auch die Pfandbriefbank zu spüren bekommen, die gestern mit ihren Quartalszahlen enttäuscht habe. Zudem sitze dem Management noch ein aktivistischer Investor im Nacken.Der Gewinn in ersten Quartal sei um rund ein Viertel auf 32 Millionen Euro zurückgegangen. Zwar sei die Prognose für das Gesamtjahr bei 170 bis 200 Millionen Euro bestätigt worden, da das Management im zweiten Halbjahr mit einer Bodenbildung am Markt für Gewerbeimmobilien rechne. Anleger hätten sich indes mehr erwartet, die Aktie habe 5,6 Prozent im Minus geschlossen.CEO Andreas Arndt habe nun den Verkauf von zumindest Teilen der Kommunalkredit-Plattform Capveriant angekündigt. Diese habe in den vergangenen fünf Jahren insgesamt einen Verlust von 20 Millionen Euro eingefahren. Damit komme er einer wesentlichen Forderung des aktivistischen Investors Petrus nach. Dieser habe den Vorstand seit Jahresbeginn wiederholt für die aus seiner Sicht ineffiziente Kapitalverwendung kritisiert.Um das mittelfristige Ziel eines Vorsteuergewinns von 300 Millionen Euro im Jahr 2026 zu erreichen, sollten nicht nur das nichtbilanzielle Provisionsgeschäft ausgeweitet werden und das Kerngeschäft weiterwachsen. Man lege nun auch ein Sparprogramm bei IT- und Beraterkosten auf, was nicht notwendigerweise zu einem Stellenabbau führen dürfte.Die Pfandbriefbank sei operativ angeschlagen, steigende Zinsen würden anders als bei Geschäftsbanken auf die Erträge drücken. Effizienzmaßnahmen seien nun genau richtig, die Kritik von Petrus könne für die Aktionäre mittelfristig nur positiv sein. Die Dividende der Bank bleibe zudem äußerst attraktiv.Die Deutsche Pfandbriefbank-Aktie ist keine laufende Empfehlung, Anleger beobachten die Entwicklung aber genau und setzen sie auf die Watchlist, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link