unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

5,865 EUR -3,77% (08.11.2023, 22:26)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

5,86 EUR -10,74% (08.11.2023, 17:43)



ISIN Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

DE0008019001



WKN Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

801900



Ticker-Symbol Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

PBB



Kurzprofil Deutsche Pfandbriefbank AG:



Die pbb Deutsche Pfandbriefbank (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) ist ein führender europäischer Finanzierer für gewerbliche Immobilieninvestitionen und öffentliche Investitionsvorhaben. Sie ist der größte Pfandbriefemittent und ein wichtiger Emittent von Covered Bonds in Europa.



Der Geschäftsschwerpunkt liegt neben Deutschland auf Großbritannien, Frankreich, den nordischen Ländern und Ländern in Mittel- und Osteuropa. In diesen Kernmärkten bietet die pbb Kunden eine starke lokale Präsenz mit Expertise über alle Funktionen des Finanzierungsprozesses hinweg. Durch die Kompetenz bei der Strukturierung von Darlehen, ihren grenzüberschreitenden Ansatz und die Zusammenarbeit mit Finanzierungspartnern realisiert die pbb sowohl komplexe Finanzierungen als auch länderübergreifende Transaktionen.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist im Juni 2009 durch die Verschmelzung der beiden Pfandbriefbanken Hypo Real Estate Bank AG und DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG und anschließende Umfirmierung entstanden. Dem vorausgegangen war im November 2008 die Verschmelzung der Hypo Real Estate Bank International AG und der Hypo Real Estate Bank AG.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist seit dem 16. Juli 2015 im Prime Standard des Regulierten Marktes an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (09.11.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Pfandbriefbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienfinanzierers Deutsche Pfandbriefbank AG (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) unter die Lupe.Für Aktionäre der Deutschen Pfandbriefbank sei es ein rabenschwarzer Tag gewesen. Die jüngsten Eckdaten zu den Quartalszahlen hätten der Börse gar nicht geschmeckt, der Ausblick falle düster aus. Einige Aktionäre dürften sich nun fragen, wie es mit der Dividende weitergehe, denn die Deutsche Pfandbriefbank erwarte wegen der anhaltenden Krise am Immobilienmarkt in Zukunft erheblich mehr Kreditausfälle. Der Vorstand habe deshalb die Risikovorsorge für ausfallgefährdete Kredite deutlich aufgestockt, die Gewinnprognose für 2023 sei im Gegenzug um fast die Hälfte eingedampft worden.Die Deutsche Pfandbriefbank-Aktie habe am Mittwoch zeitweise mehr als 14% verloren und sei damit auf den tiefsten Stand seit rund drei Jahren gefallen. Aus dem Handel sei sie um fast 11% leichter gegangen. Seit Ende 2022 habe das Papier nun mehr als ein Fünftel an Wert verloren; seit dem Jahreshoch von fast 10 Euro im März belaufe sich das Minus auf etwas mehr als 40%.Für viele Anleger sei die hohe Dividendenrendite in der Vergangenheit ein wichtiges Kaufargument gewesen. Trotz sehr guter Eigenkapitalausstattung von 16% im zweiten Quartal könnten die Ausschüttungen im kommenden Jahr jedoch sinken - und zwar dann, wenn kein Gewinn mehr gemacht werde wegen stark steigender Kreditausfälle. Bei den Aktionären dürften Kürzungen auf jeden Fall unpopulär sein.Die Deutsche Pfandbriefbank-Aktie sei keine laufende Empfehlung. Anleger sollten die Titel aktuell meiden, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU