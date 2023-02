Aktien der Pfandbriefbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Börsenplätze Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

8,85 EUR +0,63% (13.02.2023, 14:31)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

8,85 EUR -0,51% (13.02.2023, 14:47)



ISIN Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

DE0008019001



WKN Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

801900



Ticker-Symbol Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

PBB



Kurzprofil Deutsche Pfandbriefbank AG:



Die pbb Deutsche Pfandbriefbank (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) ist ein führender europäischer Finanzierer für gewerbliche Immobilieninvestitionen und öffentliche Investitionsvorhaben. Sie ist der größte Pfandbriefemittent und ein wichtiger Emittent von Covered Bonds in Europa.



Der Geschäftsschwerpunkt liegt neben Deutschland auf Großbritannien, Frankreich, den nordischen Ländern und Ländern in Mittel- und Osteuropa. In diesen Kernmärkten bietet die pbb Kunden eine starke lokale Präsenz mit Expertise über alle Funktionen des Finanzierungsprozesses hinweg. Durch die Kompetenz bei der Strukturierung von Darlehen, ihren grenzüberschreitenden Ansatz und die Zusammenarbeit mit Finanzierungspartnern realisiert die pbb sowohl komplexe Finanzierungen als auch länderübergreifende Transaktionen.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist im Juni 2009 durch die Verschmelzung der beiden Pfandbriefbanken Hypo Real Estate Bank AG und DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG und anschließende Umfirmierung entstanden. Dem vorausgegangen war im November 2008 die Verschmelzung der Hypo Real Estate Bank International AG und der Hypo Real Estate Bank AG.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist seit dem 16. Juli 2015 im Prime Standard des Regulierten Marktes an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (13.02.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Pfandbriefbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Immobilienfinanzierers Deutsche Pfandbriefbank AG (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nachdem der aktivistische Hedgefonds Petrus Advisers in den vergangenen Wochen zweimal das Management der Deutschen Pfandbriefbank mit deutlichen Worten attackiert habe, habe sich der Chef des SDAX-Unternehmens geäußert. Unterdessen reagiere ein Analyst in einer aktuellen Studie recht nüchtern auf den Konflikt."Unser Kurs spiegelt unseren fundamentalen Wert und unser langfristiges Potenzial noch nicht wider", habe Andreas Arndt, Chef der Pfandbriefbank, im Interview mit "Euro am Sonntag" gesagt. Die Pfandbriefbank sei aber "fest davon überzeugt, dass der Markt unser resilientes Geschäftsmodell und unsere strategischen Initiativen für weiteres, profitables Wachstum und Steigerung der Profitabilität honorieren wird".Die Pfandbriefbank sei 2015 an die Börse gegangen. Mit dem Börsengang der Pfandbriefbank sei es gelungen, einen Dividendentitel im wahrsten Sinne des Wortes auf den Markt zu bringen. "Unsere Fähigkeit, zuverlässig und dauerhaft Ergebnis zu liefern und eine attraktive Dividende auszuschütten, ist Kern unseres Versprechens an die Aktionäre." Insgesamt habe man seit dem Börsengang mehr als 700 Millionen Euro an Dividenden ausgezahlt. Das heiße, die Pfandbriefbank habe inzwischen fast 50 Prozent des IPO-Wertes an ihre Aktionäre ausgeschüttet.Der Total Shareholder Return sorge mit zwei Prozent für Werterhalt, während der europäische Bankensektor mit rund 40 Prozent im Minus liege, wie der Vergleichsindex EURO STOXX Banks zeige, habe Arndt weiter gesagt.Die US-Bank Citigroup habe die Deutsche Pfandbriefbank auf "neutral" mit einem Kursziel von 8,80 Euro belassen. Auf die vom Investor Petrus Advisers wegen einer niedrigen Kapitalrendite geforderte strategische Neuausrichtung habe das Kreditinstitut mit dem Hinweis auf die hohe Dividendenrendite seit dem Börsengang 2015 sowie strategische Initiativen und einem Plan zur Ertragssteigerung reagiert, so Analyst Borja Ramirez Segura. Eine Wertsteigerung für die Aktionäre wäre über die Ausschüttung überschüssigen Kapitals sowie Zu- oder Verkäufe denkbar."Der Aktionär" traut der Aktie ebenfalls mehr zu, als sich im aktuellen Kurs zeigt. Die Aktie der Pfandbriefbank befindet sich im "Aktionär"-Depot, so Lars Friedrich. (Analyse vom 13.02.2023)mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link