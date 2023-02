Aktien von Deutsche Pfandbriefbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Börsenplätze Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

8,89 EUR +3,37% (08.02.2023, 15:34)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

8,87 EUR +2,60% (08.02.2023, 15:48)



ISIN Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

DE0008019001



WKN Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

801900



Ticker-Symbol Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

PBB



Kurzprofil Deutsche Pfandbriefbank AG:



Die pbb Deutsche Pfandbriefbank (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) ist ein führender europäischer Finanzierer für gewerbliche Immobilieninvestitionen und öffentliche Investitionsvorhaben. Sie ist der größte Pfandbriefemittent und ein wichtiger Emittent von Covered Bonds in Europa.



Der Geschäftsschwerpunkt liegt neben Deutschland auf Großbritannien, Frankreich, den nordischen Ländern und Ländern in Mittel- und Osteuropa. In diesen Kernmärkten bietet die pbb Kunden eine starke lokale Präsenz mit Expertise über alle Funktionen des Finanzierungsprozesses hinweg. Durch die Kompetenz bei der Strukturierung von Darlehen, ihren grenzüberschreitenden Ansatz und die Zusammenarbeit mit Finanzierungspartnern realisiert die pbb sowohl komplexe Finanzierungen als auch länderübergreifende Transaktionen.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist im Juni 2009 durch die Verschmelzung der beiden Pfandbriefbanken Hypo Real Estate Bank AG und DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG und anschließende Umfirmierung entstanden. Dem vorausgegangen war im November 2008 die Verschmelzung der Hypo Real Estate Bank International AG und der Hypo Real Estate Bank AG.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist seit dem 16. Juli 2015 im Prime Standard des Regulierten Marktes an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (08.02.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Pfandbriefbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Immobilienfinanzierers Deutsche Pfandbriefbank AG (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Knallhart-Klartext: Der aktivistische Hedgefonds Petrus Advisers knöpfe sich diesen Monat bereits zum zweiten Mal das Management der Deutschen Pfandbriefbank mit deutlichen Worten vor. An der Börse komme die verbale Attacke offenbar gut an. Der Kurs der Pfandbriefbank-Aktie steige heute jedenfalls gut drei Prozent.Der aktivistische Investor Petrus Advisers habe erneut mit einem offenen Brief die Deutsche Pfandbriefbank kritisiert. Der Immobilienfinanzierer habe auf die erste Kritik mit "ernüchternden" Ausführungen reagiert. Petrus fordere vom Management unter anderem, "dass Sie ebenfalls klar zeigen, wie die Pfandbriefband ihre Kapitalkosten von zehn bis elf Prozent verdienen wird". Es sei an der Zeit, "dass Sie sich aus der komfortablen Wärmestube des Staates als Besitzer verabschieden, denn dieser hält keine nennenswerten Anteile mehr". Es folge eine harte Prophezeiung: "Wenn Sie nicht aufhören, die simpelste Logik der BWL zu ignorieren, werden Sie schlicht und einfach untergehen und Ihr Institut wird aufgelöst oder verkauft werden."Petrus werfe der Bank sogar vor, ihre Dividendenrendite falsch zu berechnen. Die Pfandbriefbank habe das gegenüber Bloomberg zurückgewiesen.Der Hedgefonds aus London habe dem Immobilienfinanzierer bereits vor einigen Tagen in einem Brief an Vorstand und Aufsichtsrat "signifikante strategische Schwächen" attestiert. Die Bank aus Garching bei München habe seit ihrem Börsengang im Jahr 2015 noch nie ihre Kapitalkosten verdient. Nach Ansicht von Petrus Advisers verfüge das im SDAX gelistete Institut über vergleichsweise viel Eigenkapital und erwirtschafte im Verhältnis dazu eine zu niedrige Rendite. Als positives Gegenbeispiel habe der Hedgefonds ausgerechnet die Aareal Bank genannt, an der er sich noch vor wenigen Jahren öffentlich abgearbeitet habe.An der Pfandbriefbank sei Petrus nach eigenen Angaben mit knapp drei Prozent beteiligt. Damit habe das Unternehmen die Meldeschwelle für Großaktionäre noch nicht ganz erreicht.Letztendlich habe Petrus bei Aareal und TeamViewer durchaus erfolgreich Druck gemacht. Aus Anlegersicht seien die Attacken daher zu begrüßen.Die Aktie der Pfandbriefbank befindet sich im "Aktionär"-Depot, so Lars Friedrich. (Analyse vom 08.02.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link