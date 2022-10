Xetra-Aktienkurs Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Pfandbriefbank AG:



Die pbb Deutsche Pfandbriefbank (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) ist ein führender europäischer Finanzierer für gewerbliche Immobilieninvestitionen und öffentliche Investitionsvorhaben. Sie ist der größte Pfandbriefemittent und ein wichtiger Emittent von Covered Bonds in Europa.



Der Geschäftsschwerpunkt liegt neben Deutschland auf Großbritannien, Frankreich, den nordischen Ländern und Ländern in Mittel- und Osteuropa. In diesen Kernmärkten bietet die pbb Kunden eine starke lokale Präsenz mit Expertise über alle Funktionen des Finanzierungsprozesses hinweg. Durch die Kompetenz bei der Strukturierung von Darlehen, ihren grenzüberschreitenden Ansatz und die Zusammenarbeit mit Finanzierungspartnern realisiert die pbb sowohl komplexe Finanzierungen als auch länderübergreifende Transaktionen.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist im Juni 2009 durch die Verschmelzung der beiden Pfandbriefbanken Hypo Real Estate Bank AG und DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG und anschließende Umfirmierung entstanden. Dem vorausgegangen war im November 2008 die Verschmelzung der Hypo Real Estate Bank International AG und der Hypo Real Estate Bank AG.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist seit dem 16. Juli 2015 im Prime Standard des Regulierten Marktes an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (10.10.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Pfandbriefbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazins "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienfinanzierers Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb) (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) unter die Lupe.In Zeiten hoher Inflation würden sich Anleger vermehrt Dividendenaktien zuwenden. Bei vielen Papieren könnten die Ausschüttungen zweistellige Teuerungsraten aber nicht annähernd ausgleichen. Anders sehe das bei den Aktien der Deutschen Pfandbriefbank aus. Es gebe allerdings einen wenig positiven Grund für die überdurchschnittliche Rendite.Zwölf Prozent Rendite sollten Anleger mit Aktien der Pfandbriefbank in diesem und dem kommenden Jahr einfahren können. Das schätze der Konsens, wenn es um die Dividende gehe. Die Bank sei seit mehreren Jahren ein verlässlicher Dividendenzahler gewesen, meist hätten Renditen über dem Durchschnitt erzielt werden können.Nun würden indes die Zinsen scharf ansteigen, was für die Pfandbriefbank aufgrund ihres Geschäftsmodells weniger positiv sei als bei anderen Geldhäusern. Als Finanzierer verschiedener Arten von Büro- und Gewerbeimmobilien dürfte das aktuelle Zinsniveau zu einer Abkühlung des Geschäfts führen. Gleichzeitig würden die Ausfälle wohl steigen.Für die nächsten Quartale verheiße das nichts Gutes. Die aktuelle Dividendenrendite ergebe sich außerdem naturgemäß nicht nur durch die Ausschüttungen, sondern auch einen Kurs, der im Jahresverlauf rund 35 Prozent eingebüßt habe.Die Pfandbriefbank ist keine laufende Empfehlung des "Aktionär", so Fabian Strebin. (Analyse vom 10.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Pfandbriefbank-Aktie: