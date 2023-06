Tradegate-Aktienkurs Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

6,91 EUR -5,60% (06.06.2023, 15:47)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

6,88 EUR -5,82% (06.06.2023, 15:33)



ISIN Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

DE0008019001



WKN Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

801900



Ticker-Symbol Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

PBB



Kurzprofil Deutsche Pfandbriefbank AG:



Die pbb Deutsche Pfandbriefbank (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) ist ein führender europäischer Finanzierer für gewerbliche Immobilieninvestitionen und öffentliche Investitionsvorhaben. Sie ist der größte Pfandbriefemittent und ein wichtiger Emittent von Covered Bonds in Europa.



Der Geschäftsschwerpunkt liegt neben Deutschland auf Großbritannien, Frankreich, den nordischen Ländern und Ländern in Mittel- und Osteuropa. In diesen Kernmärkten bietet die pbb Kunden eine starke lokale Präsenz mit Expertise über alle Funktionen des Finanzierungsprozesses hinweg. Durch die Kompetenz bei der Strukturierung von Darlehen, ihren grenzüberschreitenden Ansatz und die Zusammenarbeit mit Finanzierungspartnern realisiert die pbb sowohl komplexe Finanzierungen als auch länderübergreifende Transaktionen.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist im Juni 2009 durch die Verschmelzung der beiden Pfandbriefbanken Hypo Real Estate Bank AG und DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG und anschließende Umfirmierung entstanden. Dem vorausgegangen war im November 2008 die Verschmelzung der Hypo Real Estate Bank International AG und der Hypo Real Estate Bank AG.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist seit dem 16. Juli 2015 im Prime Standard des Regulierten Marktes an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (06.06.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Pfandbriefbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb) (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Immobilienaktien seien die großen Verlierer der vergangenen Monate. Jetzt folge der nächste Warnschuss. Die Experten der Citigroup würden einen Rückgang der Preise für Gewerbeimmobilien von im Schnitt 20 bis 30 Prozent erwarten - im Basis- und nicht etwa im Horrorszenario. Die Prognose setze nicht nur die Aktie der Deutschen Pfandbriefbank unter Druck.Diese Einschätzung sei wenig schmeichelhaft: Nach Einschätzung der US-Bank Citigroup könnte die Deutsche Pfandbriefbank um höhere Rückstellungen nicht herumkommen. Der Markt für Gewerbeimmobilien befinde sich im Abschwung, die Investorennachfrage lasse nach und die Preise sänken, habe Analyst Borja Ramirez Segura laut einer am Dienstag vorliegenden Studie geschrieben.Daher sei er inzwischen vorsichtiger gestimmt als der Durchschnitt der Analysten, was den Posten Rückstellungen für Kreditausfälle des Immobilienfinanzierers betreffe. Er habe die im SDAX, dem Index der kleineren Werte, notierten Anteile von "neutral" auf "sell" abgestuft. Das Kursziel habe er von 8,60 auf 6,10 Euro gekürzt, womit er noch ein weiteres Abwärtspotenzial von mehr als zehn Prozent sehe.Ramirez Segura erwarte in seinem Basisszenario im laufenden und kommenden Jahr einen Rückgang der Preise für Gewerbeimmobilien von im Schnitt 20 bis 30 Prozent. In einer von ihm erstellten Anfälligkeitsanalyse würde dies zusätzliche Rückstellungen für Kreditausfälle von rund 100 Millionen Euro bedeuten, die ihm zufolge hälftig auf die Jahre 2023 und 2024 aufgeteilt werden dürften.Die Aussichten am Immobilienmarkt würden sich weiter eintrüben. Die Aktie des Immobilienfinanzierers Deutsche Pfandbriefbank sei daher zurecht unter Druck. "Der Aktionär" habe sich bereits Ende März von dem Titel wieder verabschiedet. Jetzt kommt es für die Aktie darauf an, dass sie nicht tiefer rutscht als das Korrekturtief um 6,75 Euro, so Leon Müller. (Analyse vom 06.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Pfandbriefbank-Aktie: