Börsenplätze Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

4,20 EUR -5,15% (11.03.2024, 10:28)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

4,236 EUR -4,64% (11.03.2024, 10:13)



ISIN Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

DE0008019001



WKN Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

801900



Ticker-Symbol Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

PBB



Kurzprofil Deutsche Pfandbriefbank AG:



Die pbb Deutsche Pfandbriefbank (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) ist ein führender europäischer Finanzierer für gewerbliche Immobilieninvestitionen und öffentliche Investitionsvorhaben. Sie ist der größte Pfandbriefemittent und ein wichtiger Emittent von Covered Bonds in Europa.



Der Geschäftsschwerpunkt liegt neben Deutschland auf Großbritannien, Frankreich, den nordischen Ländern und Ländern in Mittel- und Osteuropa. In diesen Kernmärkten bietet die pbb Kunden eine starke lokale Präsenz mit Expertise über alle Funktionen des Finanzierungsprozesses hinweg. Durch die Kompetenz bei der Strukturierung von Darlehen, ihren grenzüberschreitenden Ansatz und die Zusammenarbeit mit Finanzierungspartnern realisiert die pbb sowohl komplexe Finanzierungen als auch länderübergreifende Transaktionen.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist im Juni 2009 durch die Verschmelzung der beiden Pfandbriefbanken Hypo Real Estate Bank AG und DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG und anschließende Umfirmierung entstanden. Dem vorausgegangen war im November 2008 die Verschmelzung der Hypo Real Estate Bank International AG und der Hypo Real Estate Bank AG.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist seit dem 16. Juli 2015 im Prime Standard des Regulierten Marktes an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (11.03.2024/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Pfandbriefbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienfinanzierers Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb) (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) unter die Lupe.Vergangenen Donnerstag habe die Pfandbriefbank ihre endgültigen Zahlen für 2023 publiziert, nachdem bereits im Februar Eckdaten vorgelegt worden seien. Das habe zu einer deutlichen Kursreaktion geführt, am Freitag sei aber bereits Ernüchterung eingetreten. Die Analysten der Citigroup hätten sich nun zu Wort gemeldet.Die Citigroup-Experten hätten sich die Deutsche Pfandbriefbank-Aktie nach Zahlen vergangenen Donnerstag nochmal vorgenommen und ihre Verkaufsempfehlung mit einem Kursziel von 3,60 Euro bestätigt. Dieses liege inzwischen unter dem Schlusskurs vom Freitag bei 4,44 Euro.Laut den Analysten habe Pfandbriefbank in der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen 2023 nur wenige zusätzliche Details geliefert, insbesondere zur Asset-Qualität und dem Ausblick für den Bereich gewerbliche Immobilienfinanzierung. Das gewerbliche Immobiliengeschäft sei aber der Schlüssel zur künftigen Profitabilität beziehungsweise Kapitalausstattung der Pfandbriefbank.Die Kursreaktion - ein Anstieg von bis zu zehn Prozent nach dem Call nach einer stabilen Entwicklung vorher - sei vor dem Hintergrund fehlender Details inkonsistent gewesen. Zudem würden die Analysten anmerken, dass die ausfallgefährdeten Kredite bei Shoppingcentern in Großbritannien, die sie auf 283 Mio. Euro schätzen würden, zu 70 Prozent durch Rückstellungen abgesichert seien. Wenn diese aus der gesamten Risikovorsorge herausgerechnet würden, läge die Abdeckung der ausfallgefährdeten Kredite bei 17 Prozent. Das wäre niedriger als die durchschnittliche Bevorratung europäischer Banken im Bereich Commercial Real Estate von 35 Prozent.Vorerst habe es mit den Zahlen am letzten Donnerstag keine weiteren Horrormeldungen für Aktionäre gegeben. Allerdings sei auch nicht klar, wie der Konzern wieder wachsen möchte. Viele Fragen zur Zukunft der Pfandbriefbank würden also weiter offen bleiben.Die Deutsche Pfandbriefbank-Aktie ist keine laufende Empfehlung, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Alleine aufgrund des Chartbildes und der unklaren Situation am Gewerbeimmobilienmarkt sollten Anleger den Titel meiden. (Analyse vom 11.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link