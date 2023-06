Tradegate-Aktienkurs Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

6,745 EUR +0,75% (12.06.2023, 20:12)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

6,745 EUR +0,97% (12.06.2023, 17:42)



ISIN Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

DE0008019001



WKN Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

801900



Ticker-Symbol Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

PBB



Kurzprofil Deutsche Pfandbriefbank AG:



Die pbb Deutsche Pfandbriefbank (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) ist ein führender europäischer Finanzierer für gewerbliche Immobilieninvestitionen und öffentliche Investitionsvorhaben. Sie ist der größte Pfandbriefemittent und ein wichtiger Emittent von Covered Bonds in Europa.



Der Geschäftsschwerpunkt liegt neben Deutschland auf Großbritannien, Frankreich, den nordischen Ländern und Ländern in Mittel- und Osteuropa. In diesen Kernmärkten bietet die pbb Kunden eine starke lokale Präsenz mit Expertise über alle Funktionen des Finanzierungsprozesses hinweg. Durch die Kompetenz bei der Strukturierung von Darlehen, ihren grenzüberschreitenden Ansatz und die Zusammenarbeit mit Finanzierungspartnern realisiert die pbb sowohl komplexe Finanzierungen als auch länderübergreifende Transaktionen.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist im Juni 2009 durch die Verschmelzung der beiden Pfandbriefbanken Hypo Real Estate Bank AG und DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG und anschließende Umfirmierung entstanden. Dem vorausgegangen war im November 2008 die Verschmelzung der Hypo Real Estate Bank International AG und der Hypo Real Estate Bank AG.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist seit dem 16. Juli 2015 im Prime Standard des Regulierten Marktes an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (12.06.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Pfandbriefbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb) (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es habe sich angedeutet. Lange habe der Kurs der Pfandbrief-Aktie gebröckelt. Am vergangenen Mittwoch sei es so weit gewesen: Schlusskurs 6,71 Euro. Am nächsten Tag: 6,72 Euro. Dann 6,68 Euro. Damit sei der Kurs unter das Korrekturtief um 6,75 Euro gerutscht. Ein paar kleine Lichtblicke gebe es allerdings aus Sicht investierter Anleger.Heute sei die Aktie immerhin wieder auf 6,84 Euro gestiegen. Das Niveau habe zwar nicht gehalten werden können, aber gegen Handelsende habe der Kurs immerhin wieder bei 6,74 Euro gelegen. So ganz sei also noch nicht ausgemacht, ob nun alle Dämme brechen würden. Eine Beschleunigung der Abwärtsbewegung sei jedenfalls zunächst ausgeblieben. Leerverkäufer hätten also nicht (erfolgreich) die Gelegenheit der Schwäche für neue Attacken genutzt. Möglich auch, dass aktivistische Investoren und Trittbrettfahrer auf dem aktuellen Niveau einmal mehr eine Chance zum Aufstocken wittern würden.Wen es tröste, der könne zudem 0,95 Euro zum aktuellen Kurs addieren - das entspreche dem jüngsten Dividenden-Abschlag von Ende Mai.Andererseits könnte die Aktie in einem schwächelnden Gesamtmarkt locker noch mal zehn Prozent und mehr abrutschen. Bei 6 Euro und 5,10 Euro lägen die nächsten potenziellen Unterstützungen. Das Problem: Im Immobilienbereich würden steigende Zinsen nicht unbedingt gut tun - eher im Gegenteil. Und wenn die Wirtschaft schwächele, würden erfahrungsgemäß die Ausfälle bei Krediten steigen. Der Kursverlauf bei Vonovia und Co zeige recht eindrucksvoll, wie schnell und stark sich der Wind in diesem Bereich drehen könne.Die Aktie der Pfandbriefbank sei technisch angeschlagen, und es sehe immer übler aus. Dieser Tage sei wohl eine weitere Unterstützung gefallen. Es überwiege weiterhin das Risiko, dass es noch tiefer gehe, da die Situation im Immobilien-Sektor derzeit relativ schwierig sei. (Analyse vom 12.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Pfandbriefbank-Aktie: