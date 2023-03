Aktien der Commerzbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Börsenplätze Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

8,00 EUR -4,31% (23.03.2023, 11:34)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

8,02 EUR -2,85% (23.03.2023, 11:20)



ISIN Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

DE0008019001



WKN Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

801900



Ticker-Symbol Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

PBB



Kurzprofil Deutsche Pfandbriefbank AG:



Die pbb Deutsche Pfandbriefbank (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) ist ein führender europäischer Finanzierer für gewerbliche Immobilieninvestitionen und öffentliche Investitionsvorhaben. Sie ist der größte Pfandbriefemittent und ein wichtiger Emittent von Covered Bonds in Europa.



Der Geschäftsschwerpunkt liegt neben Deutschland auf Großbritannien, Frankreich, den nordischen Ländern und Ländern in Mittel- und Osteuropa. In diesen Kernmärkten bietet die pbb Kunden eine starke lokale Präsenz mit Expertise über alle Funktionen des Finanzierungsprozesses hinweg. Durch die Kompetenz bei der Strukturierung von Darlehen, ihren grenzüberschreitenden Ansatz und die Zusammenarbeit mit Finanzierungspartnern realisiert die pbb sowohl komplexe Finanzierungen als auch länderübergreifende Transaktionen.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist im Juni 2009 durch die Verschmelzung der beiden Pfandbriefbanken Hypo Real Estate Bank AG und DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG und anschließende Umfirmierung entstanden. Dem vorausgegangen war im November 2008 die Verschmelzung der Hypo Real Estate Bank International AG und der Hypo Real Estate Bank AG.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist seit dem 16. Juli 2015 im Prime Standard des Regulierten Marktes an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (23.03.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Pfandbriefbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Immobilienfinanzierers Deutsche Pfandbriefbank AG (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die deutsche Pfandbriefbank stehe aufgrund ihres Geschäftsmodell derzeit nicht im Fokus der Sorgen um die Bankenbranche. Dennoch sei die Aktie gestern rund zehn Prozent in die Tiefe gerauscht, während sich die Branche erholt habe. Hintergrund seien nachrangige Anleihen, die seit der Übernahme der Credit Suisse die Märkte beschäftigt hätten.Die Deutsche Pfandbriefbank wolle ähnlich wie die Aareal Bank ihre AT1-Anleihen nicht zum nächstmöglichen Zeitpunkt Ende April kündigen. Statt die Anleihe zu kündigen, wolle die Pfandbriefbank einen neuen festen Kupon festlegen, wie die Bank am Mittwoch mitgeteilt habe. Der neue Kupon könnte angesichts der gestiegenen Zinsen nach Berechnungen der Nachrichtenagentur Reuters bei 8,5 bis neun Prozent liegen. Die Anleihe im Volumen von 300 Millionen Euro habe derzeit einen festen Kupon von 5,75 Prozent.Nach der Ankündigung der Schweizer Finanzregulierungsbehörde, dass Inhaber von AT1-Anleihen nach der Not-Übernahme der Credit Suisse durch die UBS leer ausgehen würden, habe sich der Markt für diese Schuldverschreibungen verschlechtert: Die PBB-Anleihe sei am Montag um 74 Prozent ihres Nennwertes eingebrochen.AT-1-Anleihen seien als Reaktion auf die letzte Finanzkrise eingeführt worden, um im Falle einer Bankschieflage ohne Staatsgeld Geldhäuser aus sich selbst heraus zu kapitalisieren. Die nachrangigen AT-1-Anleihen würden daher eine hypride Rolle zwischen Eigen- und Fremdkapital einnehmen. Die Anleihen sollten bei unterschreiten bestimmter Kapitalgrenzen im Notfall in Eigenkapital umgewandelt werden.Da die Schweizer Finanzaufsicht Finma bei der Übernahem der Credit Suisse durch die UBS vergangenes Wochenende AT-1-Anleihen abschreiben und in Eigenkapital habe umwandeln lassen, werde das Risiko am AT-1-Anleihemarkt derzeit neu bewertet. Denn die Aktionäre der Skandalbank hätten eigentlich vorher mit ihrem Kapital herangezogen werden. Die Ausgabe neuer Bonds habe sich nun deutlich verteuert, oder könnte eingeschränkt sein. Daher habe sich die Pfandbriefbank offenbar entschlossen die laufenden AT-1-Anleihen zu verlängern. Aufgrund des gestiegenen Zinsniveau und des nun höheren Risikos, steige der Zins aber nun an.Investierte bleiben dabei, denn die Dividendenrendite für das Geschäftsjahr 2023 beträgt aktuell zehn Prozent, so Fabian Strebin. Die Aktie sei auch Bestandteil des "Aktionär"-Depots. (Analyse vom 23.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: