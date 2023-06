Tradegate-Aktienkurs Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

6,72 EUR +0,22% (16.06.2023, 13:45)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

6,72 EUR +0,45% (16.06.2023, 13:31)



ISIN Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

DE0008019001



WKN Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

801900



Ticker-Symbol Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

PBB



Kurzprofil Deutsche Pfandbriefbank AG:



Die pbb Deutsche Pfandbriefbank (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) ist ein führender europäischer Finanzierer für gewerbliche Immobilieninvestitionen und öffentliche Investitionsvorhaben. Sie ist der größte Pfandbriefemittent und ein wichtiger Emittent von Covered Bonds in Europa.



Der Geschäftsschwerpunkt liegt neben Deutschland auf Großbritannien, Frankreich, den nordischen Ländern und Ländern in Mittel- und Osteuropa. In diesen Kernmärkten bietet die pbb Kunden eine starke lokale Präsenz mit Expertise über alle Funktionen des Finanzierungsprozesses hinweg. Durch die Kompetenz bei der Strukturierung von Darlehen, ihren grenzüberschreitenden Ansatz und die Zusammenarbeit mit Finanzierungspartnern realisiert die pbb sowohl komplexe Finanzierungen als auch länderübergreifende Transaktionen.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist im Juni 2009 durch die Verschmelzung der beiden Pfandbriefbanken Hypo Real Estate Bank AG und DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG und anschließende Umfirmierung entstanden. Dem vorausgegangen war im November 2008 die Verschmelzung der Hypo Real Estate Bank International AG und der Hypo Real Estate Bank AG.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist seit dem 16. Juli 2015 im Prime Standard des Regulierten Marktes an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (16.06.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Pfandbriefbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb) (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Teuflisches Spiel bei der Pfandbriefbank? In Tippelschritten gehe es immer tiefer Richtung Abgrund. Gestern und heute würden Aktie der deutschen Bankaktie zu einem Kurs von 6,66 Euro die Besitzer wechseln. Sechshundertsechsundsechzig - die Zahl des Antichristen. Ein schlechtes Omen? Von himmlischen Zeiten sei jedenfalls derzeit wenig zu sehen.Die Europäische Zentralbank habe den Leitzins gestern auf den höchsten Stand seit 15 Jahren angehoben - der Zinssatz zur Geldleihe liege damit aktuell bei vier Prozent. Die nächste Erhöhung sei bereits angedeutet worden. Damit würden Aktien, die vor allem durch eine hohe Dividenden-Rendite bestechen würden, immer reizloser und müssten aus Sicht von Einkommensinvestoren, die vor allem auf die prozentuale Rendite achten würden, im Kurs sinken, damit besagte Rendite gegenüber dem risikolosen Zins wieder hoch und damit attraktiv genug für weitere Investments werde.Unterdessen habe die Pfandbriefbank diese Woche gemeldet, dass sie für drei "Senior Preferred"-Anleihen ( ISIN DE000A2NBKK3 WKN A3T0X9 und ISIN DE000A3T0X22 WKN A3T0X2 ) und einen Pfandbrief ( ISIN DE000A1R06C5 WKN A1R06C ) einen Rückkauf gegen Bares anbiete. Das dürfte recht clever sein, weil Anleihen, die zu Zeiten niedrigerer Zinsen ausgegeben worden seien, im Wert gefallen sein dürften. Wenn es sich ein Unternehmen leisten könne, jetzt auf Liquidität zu verzichten, könne es seine Schulden gewissermaßen billiger wieder zurückkaufen. Das könne letztendlich unter dem Strich die Bilanz stärken und Kosten sparen.Trotzdem: Auch diese Woche laufe die SDAX-Aktie relativ schwach. Während die Pfandbriefbank in den vergangenen fünf Handelstagen rund 0,4 Prozent verloren habe, habe der SDAX fast zwei Prozent zugelegt. Seit Jahresbeginn habe der SDAX 13,5 Prozent gewonnen. Die Pfandbriefbank liege 9,5 Prozent im Minus. Da nütze dann auch eine nette Dividenden-Zahlung nicht viel.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Pfandbriefbank-Aktie: