Tradegate-Aktienkurs Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

4,596 EUR +7,23% (07.03.2024, 17:44)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

4,55 EUR +9,32% (07.03.2024, 17:29)



ISIN Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

DE0008019001



WKN Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

801900



Ticker-Symbol Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

PBB



Kurzprofil Deutsche Pfandbriefbank AG:



Die pbb Deutsche Pfandbriefbank (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) ist ein führender europäischer Finanzierer für gewerbliche Immobilieninvestitionen und öffentliche Investitionsvorhaben. Sie ist der größte Pfandbriefemittent und ein wichtiger Emittent von Covered Bonds in Europa.



Der Geschäftsschwerpunkt liegt neben Deutschland auf Großbritannien, Frankreich, den nordischen Ländern und Ländern in Mittel- und Osteuropa. In diesen Kernmärkten bietet die pbb Kunden eine starke lokale Präsenz mit Expertise über alle Funktionen des Finanzierungsprozesses hinweg. Durch die Kompetenz bei der Strukturierung von Darlehen, ihren grenzüberschreitenden Ansatz und die Zusammenarbeit mit Finanzierungspartnern realisiert die pbb sowohl komplexe Finanzierungen als auch länderübergreifende Transaktionen.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist im Juni 2009 durch die Verschmelzung der beiden Pfandbriefbanken Hypo Real Estate Bank AG und DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG und anschließende Umfirmierung entstanden. Dem vorausgegangen war im November 2008 die Verschmelzung der Hypo Real Estate Bank International AG und der Hypo Real Estate Bank AG.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist seit dem 16. Juli 2015 im Prime Standard des Regulierten Marktes an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (07.03.2024/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Pfandbriefbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienfinanzierers Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb) (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) unter die Lupe.Was für ein Tag bei der Deutschen Pfandbriefbank. Die Dividende? Gestrichen. Die Reaktion der Aktie? Eine Achterbahnfahrt. Erst auf, dann ab und am Nachmittag dann sogar steil aufwärts. Der Bank sei es offenbar erfolgreich gelungen, die Märkte trotz einer vollständigen Dividendenstreichung zu beruhigen.Die Deutsche Pfandbriefbank sei auf der heutigen Jahrespressekonferenz v.a. um eins bemüht gewesen: Beruhigung. Zuvor habe sie mit einer vollständigen Streichung der Dividende für Aufsehen gesorgt. "Wir wissen, dass wir im Kapitalmarkt wieder Vertrauen zurückgewinnen müssen", habe der neue Vorstandschef Kay Wolf eingeräumt. Zugleich habe er aber auch in den Vordergrund gestellt, dass der Immobilienfinanzierer "eine kerngesunde Bank" sei. "Wir haben mehr als drei Milliarden Kapital", so Wolf. Zudem sei die Bank nach wie vor profitabel. Für 2024 habe der Vorstand zugleich ein erheblich besseres Ergebnis in Aussicht als 2023 gestellt.Die Bank habe ihre Risikovorsorge 2023 für potenziell gefährdete Kredite auf insgesamt 589 Mio. Euro erhöht. Davon würden allein 259 Mio. Euro die Risiken am US-Markt betreffen. Wolf zufolge wäre damit ein weiterer Preisverfall von mehr als 20% abgedeckt.Die Aktie habe bei diesem Nachrichtenmix heute eine Achterbahnfahrt erlebt. Vorbörslich noch gut im Plus, sei es im frühen Handel zunächst abwärts gegangen, um dann mit Vollgas durchzustarten. Am Nachmittag hätten die Anleger die Aktie auf bis zu 4,57 Euro katapultiert. Damit habe sie sich zumindest wieder auf den Stand von Mitte Februar zurückgekämpft. Vom Februar-Rekordtief von 3,67 Euro bedeute das einen Anstieg um etwa 25%, der Großteil davon in den letzten beiden Tagen. Seit Jahresbeginn stehe aber immer noch ein Minus von rund einem Drittel zu Buche.In diesem Jahr wolle die Bank keine Dividende zahlen und auf Neugeschäft in den USA verzichten, wie Wolf und Finanzvorstand Marcus Schulte angekündigt hätten. Der Vorstand rechne damit, dass die Lage im ersten Halbjahr "anspruchsvoll" bleibe. Allerdings habe die Deutsche Pfandbriefbank dafür bereits ausreichend Vorsorge getroffen.Die befürchtete Schockstarre sei bei der Deutschen Pfandbriefbank heute trotz einer vollständigen Streichung der Dividende ausgeblieben. Ganz offensichtlich geling dem neuen Chef Kay Wolf deutlich besser als seinem Vorgänger, die Märkte von der Bank zu überzeugen. In den nächsten Tagen werde sich zeigen, ob dies so bleibe oder auch das nur ein Strohfeuer gewesen sei, so Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Pfandbriefbank-Aktie: