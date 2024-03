Börsenplätze Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

3,82 EUR -0,88% (01.03.2024, 10:44)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

3,838 EUR -0,26% (01.03.2024, 10:27)



ISIN Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

DE0008019001



WKN Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

801900



Ticker-Symbol Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

PBB



Kurzprofil Deutsche Pfandbriefbank AG:



Die pbb Deutsche Pfandbriefbank (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) ist ein führender europäischer Finanzierer für gewerbliche Immobilieninvestitionen und öffentliche Investitionsvorhaben. Sie ist der größte Pfandbriefemittent und ein wichtiger Emittent von Covered Bonds in Europa.



Der Geschäftsschwerpunkt liegt neben Deutschland auf Großbritannien, Frankreich, den nordischen Ländern und Ländern in Mittel- und Osteuropa. In diesen Kernmärkten bietet die pbb Kunden eine starke lokale Präsenz mit Expertise über alle Funktionen des Finanzierungsprozesses hinweg. Durch die Kompetenz bei der Strukturierung von Darlehen, ihren grenzüberschreitenden Ansatz und die Zusammenarbeit mit Finanzierungspartnern realisiert die pbb sowohl komplexe Finanzierungen als auch länderübergreifende Transaktionen.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist im Juni 2009 durch die Verschmelzung der beiden Pfandbriefbanken Hypo Real Estate Bank AG und DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG und anschließende Umfirmierung entstanden. Dem vorausgegangen war im November 2008 die Verschmelzung der Hypo Real Estate Bank International AG und der Hypo Real Estate Bank AG.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist seit dem 16. Juli 2015 im Prime Standard des Regulierten Marktes an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (01.03.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Pfandbriefbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb) (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) unter die Lupe.Die Aktie der Pfandbriefbank habe in den vergangenen Tagen wieder Boden gut machen können und habe sich etwas von ihren Tiefs entfernt. Doch für Entwarnung sei es zu früh. Denn gestern habe die Konkurrentin Aareal Bank, die nicht mehr börsennotiert sei, ihre Zahlen für 2023 publiziert. Und die würden nichts Gutes für die Branche und somit auch für die Pfandbriefbank verheißen.Der Aareal Bank dürfte in der aktuellen Krise um US-Büroimmobilien zugutekommen, dass der Spezialfinanzierer seit November nicht mehr börsennotiert sei. Denn das Finanzinstitut sei noch stärker als die Pfandbriefbank bei US-Büroimmobilien engagiert. Insgesamt seien für 8,3 Mrd. Euro Kredite im amerikanischen Gewerbeimmobilienmarkt vergeben worden, was einem Viertel des kompletten Kreditbuchs entspreche. Davon seien drei Mrd. Euro für Büroimmobilien ausgereicht worden.Die Pfandbriefbank habe nur 15 Prozent aller Kredite in den USA vergeben, was fünf Mrd. Euro entspreche. Die Aareal Bank habe nun gestern ihre Zahlen für 2023 veröffentlicht und dabei einen starken Gewinneinbruch vermeldet. Der operative Überschuss sei um 38 Prozent auf 149 Mio. Euro gesunken und die Guidance des Unternehmens von 240 bis 280 Mio. Euro, die noch im November bestätigt worden sei, sei somit krachend verfehlt worden.Unter dem Strich würden 48 Mio. Euro verbleiben - ein Rückgang von 69 Prozent. Schuld seien natürlich deutlich gestiegene Rückstellungen für Kreditausfälle am US-Markt. Im Gesamtjahr 2023 seien nun mit 441 Mio. Euro mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr gebucht worden. Im ersten Quartal sollten rund 500 Mio. Euro Problemkredite abgebaut werden.Die Krise bei US-Büroimmobilien köchle weiter und dürfte die Märkte in den kommenden Monaten immer wieder beschäftigen.Bei der Aktie der Pfandbriefbank sollten Anleger auf jeden Fall bis zu den Zahlen kommende Woche die Füße stillhalten. Die Aktie ist keine laufende Empfehlung, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link