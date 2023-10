unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Konsum REIT-AG:



Die Deutsche Konsum REIT-AG (ISIN: DE000A14KRD3, WKN: A14KRD, Ticker-Symbol: DKG), Broderstorf, ist ein börsennotiertes Immobilienunternehmen mit Fokus auf deutsche Einzelhandelsimmobilien für Waren des täglichen Bedarfs an etablierten Mikrostandorten. Der Schwerpunkt der Aktivitäten der Gesellschaft liegt in der Bewirtschaftung und Entwicklung der Immobilien mit dem Ziel einer stetigen Wertentwicklung und dem Heben stiller Reserven. Das ständig wachsende Gesamtportfolio der Deutsche Konsum umfasst derzeit 108 Einzelhandelsimmobilien mit einer annualisierten Miete von EUR 42 Mio.



Die Gesellschaft ist aufgrund ihres REIT-Status (Real Estate Investment Trust) von der Körperschaft- und Gewerbesteuer befreit. Die Aktien der Gesellschaft werden im Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt. (07.10.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Konsum REIT-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienunternehmens Deutsche Konsum REIT-AG (DKR) (ISIN: DE000A14KRD3, WKN: A14KRD, Ticker-Symbol: DKG) unter die Lupe.Die Deutsche Konsum REIT stecke in Schwierigkeiten. Die Obotritia, eine Gesellschaft von Gründer und Aufsichtsrat Rolf Elgeti, könne zurzeit einen Kredit nicht zurückzahlen. Die Aktie sei daraufhin massiv eingebrochen und auf ein Rekordtief gefallen. Wie die DKR am Freitag vermeldet habe, habe Elegti zugegriffen.Laut den Director Dealing's habe die Hevella Capital, ebenfalls eine Gesellschaft mit Verbindung zu Elgeti, am Mittwoch DKR-Aktien im Volumen von rund 740.000 Euro gekauft. Einen Tag zuvor habe seine EFa Vermögensverwaltungs KG Papiere im Wert von rund 120.000 Euro geordert.Mit den Insiderkäufen sorge Elgeti natürlich für Spekulationen. Sei er im Bilde, dass die Obotritia den 62-Mio.-Euro-Kredit zurückzahlen könne? Oder sei es ein Akt der Verzweiflung, mit dem er versuche, weitere Investoren ins Boot zu holen?Natürlich sei die DKR bei einer Insolvenz der Obotritia nicht zwangsläufig selbst von einer Pleite bedroht. Ein solches Schreckensszenario dürfte bei Geschäftspartnern aber nicht gut ankommen. Außerdem müsse die DKR im kommenden Jahr Anleihen refinanzieren, was dadurch erheblich erschwert werden würde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU