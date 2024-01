Hamburg (www.aktiencheck.de) - Aktuelle Daten des Statistischen Bundesamtes untermauern die schwache Entwicklung der deutschen Konjunktur im laufenden Winterhalbjahr, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL AG.Der wichtigste Exportabnehmer sei die US-Volkswirtschaft, die jedoch in den kommenden Monaten eine Abkühlung erfahren werde. Zwar sei der Dezember-Arbeitsmarktbericht mit einem Anstieg der privaten Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft um 164.000 Stellen und einer stabil niedrigen Arbeitslosenquote von 3,7 Prozent erneut überraschend robust ausgefallen. Der deutliche Absturz der Beschäftigungskomponente des ISM-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor, mit dem tiefsten Stand seit August 2020, habe jedoch eine künftig schwächere Entwicklung am US-Arbeitsmarkt und damit einen nachlassenden privaten Konsum signalisiert.Angesichts des Basisszenarios einer leichten US-Rezession, müsste eine steigende Exportnachfrage für die deutsche Industrie somit vonseiten Chinas, dem zweitwichtigsten Exportabnehmer erfolgen. Die in dieser Woche anstehende Veröffentlichung der Import- und Exportdaten für Dezember werde einen Eindruck über die wirtschaftliche Verfassung Chinas und dessen Erholung geben. Vor allem aber stehe die mit -0,4 Prozent erneut negativ erwartete Inflationsrate für Dezember im Fokus. Denn eine anhaltend schwache Preisniveausteigerung würde die Gefahr einer deflationären Spirale mit längerfristig nur moderaten Wachstumsraten untermauern. Aus Sicht der Regierung in Peking wäre das kaum wünschenswert, weshalb ein stärkerer fiskalischer Stimulus im Laufe des Jahres zu erwarten sei. Dieser könnte das chinesische Wachstum und damit auch die globale Exportnachfrage sowie die Absatzchancen der deutschen Industrie im Vergleich zu den bisherigen Erwartungen deutlich verbessern. (09.01.2024/ac/a/m)