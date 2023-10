München (www.aktiencheck.de) - Die August-Daten zur deutschen Industrie sind gemischt ausgefallen. Die Exportnachfrage war erneut schwach. Der Auftragseingang hat dagegen überraschend deutlich zugelegt. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die deutsche Wirtschaft in Q3 zumindest nicht erneut geschrumpft ist. Der industrielle Ausblick bleibt aber trüb. Zwar macht der jüngste Rückgang der Inflation weitere Zinsanhebungen der EZB weniger wahrscheinlich. Die Finanzierungskonditionen der Unternehmen und Haushalte verschärfen sich aber dennoch. Darunter leidet die Industrie besonders stark, meint Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz:Die August-Daten zur Industrie würden hoffen lassen, dass die deutsche Wirtschaft im dritten Quartal zumindest nicht erneut geschrumpft sei. Allerdings werde wohl auch erneut kein Wachstum zu verzeichnen sein, wie bereits seit Mitte 2022. Und auch für das vierte Quartal sei keine Trendwende in Sicht. Darauf würden nicht zuletzt die weiterhin sehr schwachen Frühindikatoren und die monetären Konditionen hindeuten. Die Industrie leide besonders stark unter dem geldpolitischen Straffungskurs sowie der Abschwächung der globalen Nachfrage. Zwar mache der Rückgang der Inflation im Euro-Raum weitere Zinsanhebungen durch die EZB weniger wahrscheinlich.Deutliche Entlastungen von der monetären Seite werde es aber ebenso kurzfristig nicht geben. Denn mit dem nachlassenden inflationären Druck würden die Realzinsen auch bei unverändertem Leitzinsniveau steigen. Zudem sorge der Anstieg der Laufzeitprämien an den globalen Kapitalmärkten dafür, dass sich die bereits getätigten Zinsschritte in stärkerem Maße in die Finanzierungskonditionen der Unternehmen und Haushalte übertragen würden. Angesichts der angespannten fiskalischen Ausgangslage sollte sich die Wirtschaftspolitik dennoch auf Reformen auf der Angebotsseite zur Stimulierung des Wachstumspotenzials konzentrieren und von kurzfristigen Nachfragestimuli und kostspieligen Energiesubventionen Abstand nehmen. Für Investoren heiße das: Weiter Vorsicht vor zinssensitiven und zyklischen Geschäftsmodellen in Europa und Fokussierung auf die großen offensiven und defensiven Wachstumstrends in der Digitalwirtschaft und dem Gesundheitsbereich. (06.10.2023/ac/a/m)