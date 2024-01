IAG (ISIN ES0177542018/ WKN A1H6AJ) (British Airways, Iberia, Vueling u.a.) plane in den kommenden fünf Jahren Investitionen in Höhe von EUR 6 Mrd. in seine spanischen Airlines.



Führe ein Wegfall der Kaufprämie bei Elektroautos in einen neuen Preiskrieg? Die Opel-Mutter Stellantis (ISIN NL00150001Q9/ WKN A2QL01) habe daran kein Interesse. Aufgrund der zuletzt sehr schwachen Entwicklung im europäischen Neuwagen Markt hätten mehrere Hersteller (u.a. Renault, Tesla, VW) ihre Preise für Elektroautos gesenkt. Stellantis bleibe zurückhaltend und wolle sich nicht in einen Preiskrieg mit anderen Autobauern hineinziehen lassen.



Der Agrarkonzern BayWa (ISIN DE0005194062/ WKN 519406) verliere seinen Aufsichtsratsvorsitzenden Klaus Josef Lutz. Mit sofortiger Wirkung habe Lutz am vergangenen Freitag sein Amt niedergelegt. Zuvor habe es Meldungen gegeben, dass sich der Aufsichtsrat eingehend über einen mutmaßlichen Compliance-Verstoß beraten habe. Das Gremium habe Vorstandschef Pöllinger das uneingeschränkte Vertrauen ausgesprochen.



Die europäische Gemeinschaftswährung habe im späten Freitags-Handel leicht zugelegt und bei USD 1,0897 (+0,21%) geschlossen.



Das Präsidialamt in Moskau erteile einem neuen Getreide-Deal mit der Ukraine eine Absage (zuvor sei bereits das im vergangenen Jahr von der UN und der Türkei vermittelte Abkommen nicht verlängert worden). Das Abkommen habe im Jahr 2023 eine sichere Verschiffung über eine Passage durch das Schwarze Meer erlaubt. Die Nachrichtenagentur Reuters habe in den letzten Tagen berichtet, dass sich insbesondere der Konflikt im Roten Meer sehr stark auf die ukrainischen Getreideexporte auswirke.



Im Osten der Republik bleibe Diesel am teuersten. Die großen Preisunterscheide beim Tanken würden anhalten. Laut ADAC-Kraftstoffauswertung würden Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern mit durchschnittlich EUR 1,747 EUR/l die rote Laterne tragen. Das Saarland komme am günstigsten davon. (22.01.2024/ac/a/m)





Der DAX sei um -0,07%, der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um -0,04% und der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um -0,47% gefallen.An der Wall Street hätten die Kursgewinne von Technologiewerten die Indices ins Plus getrieben. Die gute Stimmung (ausgelöst durch TSMC) habe sich fortgesetzt.