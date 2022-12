VARTA werde im SDAX dann voraussichtlich den Modehändler About You (ISIN DE000A3CNK42/ WKN A3CNK4) verdrängen, habe Koula seine Prognose von Anfang November bekräftigt. Mit dem Chiphersteller ELMOS Semiconductor (ISIN DE0005677108/ WKN 567710) gebe es ihm zufolge obendrein noch ein weiteres Unternehmen mit sehr guten Chancen für eine Aufnahme in den SDAX. Der Immobilienentwickler Instone (ISIN DE000A2NBX80/ WKN A2NBX8) dürfte daher aus dem Index herausgenommen werden.



Auch wenn das Thema-Indexveränderungen für den einen oder anderen institutionellen Investor von Bedeutung ist, an den grundlegenden mittelfristigen Einschätzungen des "Aktionär" zu den betroffenen Werten ändert sich durch einen Auf- oder Abstieg nicht wirklich etwas, so Michael Schröder.



Mit Material von dpa-AFX



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Porsche AG.



Aktien von Verbio und Elmos befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR. (02.12.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Deutsche Börse wird am Montagabend (5. Dezember) die Zusammensetzung der Indices der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900)-Familie überprüfen, so Michael Schröder von "Der Aktionär".Etwaige Änderungen würden dann zwei Wochen später in Kraft treten. Der erwartete DAX-Aufstieg der Porsche AG (ISIN DE000PAG9113/ WKN PAG911) und der damit einhergehende Abstieg des Sportartikelherstellers PUMA (ISIN DE0006969603/ WKN 696960) dürfte auch einige Änderungen für den MDAX und den SDAX mit sich bringen.Da PUMA in den Index der mittelgroßen Werte aufgenommen werden dürfte, verdränge die Aktie dort den - gemessen am Börsenwert auf Streubesitzbasis - kleinsten Wert. Der werde in den Index für die kleineren Unternehmen, den SDAX, absteigen müssen.