Es komme aber nicht überraschend, dass die gesamte Branche in Sippenhaft genommen werde und auch deutsche Immo-Werte am Montag ins Minus rutschen würden. Zusätzlich belastet worden seien diese durch die jüngsten Aussagen von Grünen-Politikerin Katharina Dröge, die Tempo bei der Reform der sogenannten Mietpreisbremse fordere. "Die Verlängerung der Mietpreisbremse, die deutliche Absenkung der Kappungsgrenze und zusätzlich die klare Regulierung von Indexmieten sind dringend notwendig", habe Dröge gesagt.



Auch in einem Beschlusspapier der SPD sei von einem "bundesweiten Mietenstopp" die Rede. Zudem werde in dem Papier gefordert, Indexmieten statt an die Inflationsrate an die allgemeine Entwicklung der Nettokaltmieten zu koppeln. Mindestens aber solle eine "effektive Kappungsgrenze" für solche Verträge eingeführt werden.





Die Nachrichtenlage für deutsche Immo-Aktien könnte zum Wochenauftakt kaum schlechter sein. Umso positiver sei, dass die Anteilsscheine von Vonovia, TAG Immobilien und LEG Immobilien nur leicht im Minus notieren würden. Das spreche dafür, dass ein mittelfristiger Boden bereits eingezogen sein sollte. "Der Aktionär" rate deshalb weiterhin zum Kauf.



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Vonovia. (28.08.2023/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Aktien deutscher Immobilien-Konzerne wie Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF), TAG Immobilien AG (ISIN: DE0008303504, WKN: 830350, Ticker Symbol: TEG, NASDAQ OTC-Symbol: TAGOF) oder LEG Immobilien (ISIN: DE000LEG1110, WKN: LEG111, Ticker-Symbol: LEG, Nasdaq OTC-Symbol: LEGIF) würden am Montag mit einem Abschlag von 1 bis 2% im Vergleich zum Freitagsschlusskurs handeln, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Grund dafür seien ein schwächelnder chinesischer Branchenkollege sowie eine neue Forderung seitens der deutschen Regierungsparteien SPD und Grüne.Das chinesische Unternehmen Evergrande (ISIN: KYG2119W1069, WKN: A2APDK, Ticker-Symbol: EV1, NASDAQ OTC-Symbol: EGRNF) habe seine geplante Gläubigerversammlung wenige Stunden vor deren Beginn auf Ende September verschieben müssen. Den Gläubigern solle die Möglichkeit gegeben werden, die Bedingungen der geplanten Umschuldung zu prüfen, zu verstehen und zu bewerten, habe es in einer Mitteilung geheißen. Anleger hätten jedoch offenbar auf den Abschluss der langwierigen Umstrukturierung gehofft.