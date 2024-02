(11) GBC AG oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat bedeutende finanzielle Interessen an dem analysierten Unternehmen, wie z.B. die Gewinnung und/oder Ausübung von Mandaten beim analysierten Unternehmen bzw. die Gewinnung und/oder Erbringung von Dienstleistungen für das analysierte Unternehmen (z.B. Präsentation auf Konferenzen, Roundtables, Roadshows etc.).

Augsburg (www.aktiencheck.de) - Deutsche Grundstücksauktionen-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Schaffer und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Grundstücksauktionen AG (DGA) (ISIN: DE0005533400, WKN: 553340, Ticker-Symbol: DGR) zu kaufen.Als größtes Immobilienauktionshaus in Deutschland habe die DGA AG mit ihren Tochtergesellschaften eine Erfolgsgeschichte geschrieben. In den Jahren 2014 bis 2022 und damit neun Jahre in Folge habe die DGA-Gruppe einen Objektumsatz von jährlich über 100 Millionen Euro erzielt. Dabei habe das Unternehmen von einem hohen Transaktionsvolumen auf dem Immobilienmarkt, hohen Einlieferungszahlen sowie einer hohen Verkaufsquote profitiert. Die solide Geschäftsentwicklung habe dazu geführt, dass die Gesellschaft ihre Aktionäre von 1999 bis 2022 stets über Dividenden an der positiven Geschäftsentwicklung beteiligt habe.Seit dem Jahr 2022 sei jedoch im Zuge des sich verschlechternden Marktumfelds in der Immobilienbranche ein Abschwung spürbar. Besonders ausgeprägt gewesen sei diese Entwicklung im Geschäftsjahr 2023, in dem im Zuge der Zinsentwicklung und der allgemeinen Verunsicherung in der Immobilienbranche das Transaktionsvolumen bzw. die Anzahl der verkauften Objekte deutlich zurückgegangen sei. Nach vorläufigen Zahlen seien im Geschäftsjahr 2023 insgesamt 1.216 Objekte mit einem Gegenwert von 66,44 Mio. Euro verkauft worden, damit sei 2023 das schwächste Geschäftsjahr seit der Umwandlung in eine AG im Jahr 1998 gewesen. Zum Vergleich: Im Geschäftsjahr 2022 seien 1.271 Objekte mit einem Gegenwert von 130,76 Mio. EUR verkauft worden. Der zum Teil sehr starke Rückgang des Objektumsatzes sei bei allen Konzerngesellschaften verzeichnet worden. Als positives Zeichen sei zu werten, dass das vierte Quartal mit einem Gegenwert der verkauften Immobilien von 16,7 Mio. EUR besser verlaufen sei als das dritte Quartal, in dem nur ein Wert von 14,3 Mio. EUR erreicht worden sei.Die Netto-Aufgelder hätten mit rund 7,0 Mio. EUR deutlich unter dem Vorjahreswert von 12,3 Mio. EUR gelegen. Aufgrund der rückläufigen Geschäftsentwicklung habe die Geschäftsführung der DGA bereits angekündigt, erstmals seit 1999 keine Dividende auszuschütten. Aufgrund der stark rückläufigen Entwicklung der Netto-Aufgelder sei für das Jahr 2023 mit einer negativen Ergebnissituation zu rechnen. Bereits zum Halbjahr 2023 habe die Gesellschaft ein Ergebnis nach Steuern in Höhe von -0,73 Mio. EUR ausgewiesen. Für das Gesamtjahr würden die Analysten der GBC AG von einem Periodenergebnis in Höhe von -1,72 Mio. EUR ausgehen.Das laufende Geschäftsjahr 2024 werde nach den Planungen der Analysten der GBC AG weiterhin von schwierigen Marktbedingungen geprägt sein, die Analysten würden jedoch von leichten Erholungstendenzen ausgehen. Ausgehend von einer Stabilisierung der Immobilienpreise könnte ein höheres Objektvolumen erzielt werden und die Analysten der GBC AG würden mit einem Anstieg der Netto-Aufgelder auf 8,25 Mio. EUR und einem Ergebnis nach Steuern auf Break-Even-Niveau rechnen. Aufgrund der starken Marktpositionierung könnte die DGA AG zeitnah von einer Markterholung im Immobiliensektor profitieren. Erst im Jahr 2025 könnte wieder ein Objektumsatz von über 100 Mio. EUR und mit einem Nettoergebnis von 10,30 Mio. EUR wieder ein deutlich positives Nachsteuerergebnis erreicht werden. Damit könnte die DGA AG nach einer schwachen Geschäftsentwicklung in 2023 im Börsenjahr 2024 zu einem Turnaroundkandidaten avancieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze DGA-Aktie:Tradegate-Aktienkurs DGA-Aktie:9,95 EUR +2,05% (12.02.2024, 17:48)XETRA-Aktienkurs DGA-Aktie:9,85 EUR -0,51% (12.02.2024, 09:02)ISIN DGA-Aktie:DE0005533400WKN DGA-Aktie:553340Ticker-Symbol DGA-Aktie:DGRKurzprofil Deutsche Grundstücksauktionen AG:Die Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN: DE0005533400, WKN: 553340, Ticker-Symbol: DGR) versteigert seit 1985 Immobilien im Auftrag privater, kommerzieller und öffentlicher Eigentümer. Zu den öffentlichen und institutionellen Einlieferern gehören unter anderem die Bundesrepublik Deutschland, die Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG), die Deutsche Bahn AG, die TLG Immobilien AG sowie Städte und Gemeinden. Das größte Immobilien-Auktionshaus Deutschlands verfügt mit der Sächsischen (SGA), Westdeutschen (WDGA) und Norddeutschen Grundstücksauktionen AG (NDGA), der Plettner & Brecht Immobilien GmbH (P&B) sowie der Deutschen Internet Immobilien Auktionen GmbH (DIIA) über fünf Tochterunternehmen. (12.02.2024/ac/a/nw)