Bezüglich der in der Analyse besprochenen Wertpapiere oder Finanzinstrumente besteht folgender möglicher Interessenskonflikt:



(5a) GBC AG oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erstellung von Researchberichten gegen Entgelt mit diesem Unternehmen oder Emittenten des analysierten Finanzinstruments getroffen. Im Rahmen dieser Vereinbarung wurde dem Emittent der Entwurf der Finanzanalyse (ohne Bewertungsteil) vor Veröffentlichung zugänglich gemacht.



(7) Der zuständige Analyst, der Chefanalyst, der stellvertretende Chefanalyst und oder eine sonstige an der Studienerstellung beteiligte Person hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Anteile oder sonstige Finanzinstrumente an diesem Unternehmen.



(11) GBC AG oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat bedeutende finanzielle Interessen an dem analysierten Unternehmen, wie z.B. die Gewinnung und/oder Ausübung von Mandaten beim analysierten Unternehmen bzw. die Gewinnung und/oder Erbringung von Dienstleistungen für das analysierte Unternehmen (z.B. Präsentation auf Konferenzen, Roundtables, Roadshows etc.).





Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze DGA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs DGA-Aktie:

11,60 EUR -0,85% (29.09.2023, 09:17)



XETRA-Aktienkurs DGA-Aktie:

11,20 EUR -1,75% (28.09.2023, 17:28)



ISIN DGA-Aktie:

DE0005533400



WKN DGA-Aktie:

553340



Ticker-Symbol DGA-Aktie:

DGR



Kurzprofil Deutsche Grundstücksauktionen AG:



Die Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN: DE0005533400, WKN: 553340, Ticker-Symbol: DGR) versteigert seit 1985 Immobilien im Auftrag privater, kommerzieller und öffentlicher Eigentümer. Zu den öffentlichen und institutionellen Einlieferern gehören unter anderem die Bundesrepublik Deutschland, die Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG), die Deutsche Bahn AG, die TLG Immobilien AG sowie Städte und Gemeinden. Das größte Immobilien-Auktionshaus Deutschlands verfügt mit der Sächsischen (SGA), Westdeutschen (WDGA) und Norddeutschen Grundstücksauktionen AG (NDGA), der Plettner & Brecht Immobilien GmbH (P&B) sowie der Deutschen Internet Immobilien Auktionen GmbH (DIIA) über fünf Tochterunternehmen. (29.09.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Deutsche Grundstücksauktionen-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Schaffer, Aktienanalyst der GBC AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Grundstücksauktionen AG (DGA) (ISIN: DE0005533400, WKN: 553340, Ticker-Symbol: DGR) weiterhin zu kaufen.Die Deutsche Grundstücksauktionen AG (DGA AG) habe am 4. September 2023 ihren Halbjahresbericht 2023 veröffentlicht. Demnach sei die operative Geschäftsentwicklung aufgrund der erwartet angespannten gesamtwirtschaftlichen und finanzpolitischen Lage schwach und unter den Erwartungen des Unternehmens verlaufen. Dies werde auf das verschlechterte Marktumfeld infolge gestiegener Finanzierungskosten und damit verbundener geringerer Nachfrage nach Immobilien zurückgeführt.Insgesamt seien im ersten Halbjahr nur 568 Immobilien für 35,4 Mio. EUR verkauft worden (Vorjahr: 670 Immobilien für 79,3 Mio. EUR). In diesem Zusammenhang sei zu erwähnen, dass sowohl die Deutsche Grundstücksauktionen AG als auch alle mit ihr verbundenen Tochtergesellschaften Rückgänge beim Objektumsatz verzeichnet hätten. Auf Konzernebene sei insgesamt ein starker Rückgang des Objektumsatzes in Höhe von -55,4% auf 35,40 Mio. EUR (VJ: 79,30 Mio. EUR) erfolgt.Analog zur deutlich rückläufigen Entwicklung der Objektumsätze hätten die bereinigten Netto-Aufgelder im ersten Halbjahr mit lediglich 3,67 Mio. EUR (VJ: 7,30 Mio. EUR) um -49,7% unter dem Vorjahreswert gelegen. Der Rückgang der Objektumsätze sei im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass aufgrund der angespannten Marktsituation die Finanzierungskosten gestiegen und die Kaufpreise für Immobilien gesunken seien. Dies habe zur Folge gehabt, dass Immobilien selektiv nachgefragt und vor allem niedrigpreisige Objekte verkauft worden seien, während hochpreisige Objekte nur schwer hätten veräußert werden können. Die Kaufzurückhaltung und damit die angespannte Marktsituation würden sich in der rückläufigen Verkaufsquote der Gesamtgruppe auf 79,6% (Vorjahr: 85,5%) widerspiegeln.Mit Blick auf die einzelnen DGA-Gesellschaften zeige sich, dass alle Tochtergesellschaften eine rückläufige Objektumsatzentwicklung aufweisen würden. Insbesondere die Tochtergesellschaften Sächsische Grundstücksauktionen AG mit Objektumsätzen in Höhe von 5,60 Mio. EUR (VJ: 14,43 Mio. EUR) und auch die Westdeutsche Grundstücksauktionen AG mit Objektumsätzen von 3,95 Mio. EUR (VJ: 8,20 Mio. EUR) hätten jeweils hohe Objektumsatzrückgänge im Vergleich zur Vorjahresperiode verzeichnet.Zudem hätten sich auch die Objektumsätze der Einzelgesellschaft DGA AG deutlich auf 15,30 Mio. EUR (VJ: 41,10 Mio. EUR) rückläufig entwickelt. Die bereinigten Netto-Aufgelder hätten, analog zum Rückgang beim Objektvolumen und der Anzahl verkaufter Objekte im ersten Geschäftshalbjahr, mit 3,67 Mio. EUR (1 HJ 2022: 7,30 Mio. EUR) deutlich unter Vorjahresniveau gelegen.Angesichts der aktuell für die DGA AG unveränderten schwierigen Rahmenbedingungen, welche von ungünstigen Finanzierungsbedingungen und einer eingebremsten Investitionsbereitschaft geprägt seien, nähmen die Analysten der GBC AG für das laufende Geschäftsjahr 2023 deutliche Anpassungen vor. Angelehnt an die tendenziell rückläufige Entwicklung der vergangenen Quartale würden die Analysten der GBC AG für das laufende Geschäftsjahr mit einem Objektumsatz von rund 85 Mio. EUR (bisherige Prognose: 100 Mio. EUR) rechnen. Die Schätzung für Geschäftsjahre 2024 und 2025 würden die Analysten der GBC AG jedoch unverändert beibehalten.Für das Geschäftsjahr 2024 würden die Analysten der GBC AG weiterhin Objektumsätze in Höhe von 120 Mio. EUR erwarten und für 2025 einen weiteren Anstieg auf 132 Mio. EUR prognostizieren und damit sollte wieder das 2022er Objektumsatzniveau erreicht werden. Analog zur Anpassung der Objektumsätze würden die Analysten der GBC AG die prognostizierten Netto-Aufgelder für 2023 auf 8,58 Mio. EUR (bisherige Prognose: 9,80 Mio. EUR) reduzieren. Die Schätzung der Netto-Aufgelder für 2024 und 2025 bleibe unverändert. Für 2024 würden die Analysten der GBC AG Netto-Aufgelder in Höhe von rund 11,76 Mio. EUR schätzen und für 2025 würden sie weiterhin ein Nettoaufgeld in Höhe von 12,94 Mio. EUR erwarten.Die rückläufige Umsatzentwicklung werde sich, den GBC-Erwartungen zur Folge, auch in der Ergebnisentwicklung widerspiegeln. Für das Gesamtjahr 2023 würden die Analysten der GBC AG daher mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -0,39 Mio. EUR (bisher: 1,08 Mio. EUR) rechnen, bevor in den kommenden Geschäftsjahren 2024 und 2025 wieder mit einem steigenden Jahresüberschuss zu rechnen sei.Die Reduktion ihrer Prognosen für das laufende Geschäftsjahr 2023 wirke sich kurszielmindernd aus. Demgegenüber habe der turnusmäßige Roll-Over-Effekt einen kurszielerhöhenden Effekt. Letztlich überwiege der Effekt der Prognoseherabsetzung, was zu einer Kurszielanpassung auf 20,20 EUR (bisher: 21,20 EUR) geführt habe.Ausgehend von einem aktuellen Aktienkurs in Höhe von 12,80 EUR vergibt Marcel Schaffer, Aktienanalyst der GBC AG, für die DGA-Aktie weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 29.09.2023)