Ausgehend von einem aktuellen Aktienkurs in Höhe von 15,80 Euro vergeben Marcel Schaffer und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, weiterhin das Rating "kaufen" für die Deutsche Grundstücksauktionen-Aktie. (Analyse vom 01.06.2023)



Kurzprofil Deutsche Grundstücksauktionen AG:



Die Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN: DE0005533400, WKN: 553340, Ticker-Symbol: DGR) versteigert seit 1985 Immobilien im Auftrag privater, kommerzieller und öffentlicher Eigentümer. Zu den öffentlichen und institutionellen Einlieferern gehören unter anderem die Bundesrepublik Deutschland, die Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG), die Deutsche Bahn AG, die TLG Immobilien AG sowie Städte und Gemeinden. Das größte Immobilien-Auktionshaus Deutschlands verfügt mit der Sächsischen (SGA), Westdeutschen (WDGA) und Norddeutschen Grundstücksauktionen AG (NDGA), der Plettner & Brecht Immobilien GmbH (P&B) sowie der Deutschen Internet Immobilien Auktionen GmbH (DIIA) über fünf Tochterunternehmen. (01.06.2023/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Deutsche Grundstücksauktionen-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Schaffer und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Grundstücksauktionen AG (DGA) (ISIN: DE0005533400, WKN: 553340, Ticker-Symbol: DGR) weiterhin zu kaufen.Laut Geschäftsbericht 2022, welcher am 16.05.2023 veröffentlicht worden sei, habe die Deutsche Grundstücksauktionen AG das Geschäftsjahr 2022 als drittbestes Geschäftsjahr der Unternehmensgeschichte erfolgreich abgeschlossen und somit zum neunten Mal in Folge die Objektumsatzmarke von 100 Mio. Euro überschritten. Konkret seien im abgelaufenen Geschäftsjahr insgesamt 1.271 Objekte (2021: 1.367 Objekte) im Gesamtwert von 130,76 Mio. Euro (VJ: 176,87 Mio. Euro) versteigert worden. Allerdings sei das vom Unternehmen anvisierte Objektvolumen von 150 Mio. Euro verfehlt worden, wenngleich, gemessen am Objektvolumen, das Geschäftsjahr 2022 das drittbeste Jahr der Unternehmensgeschichte gewesen sei.Die insgesamt positive Geschäftsentwicklung 2022 sei dabei überwiegend auf ein starkes Q1-Geschäft zurückzuführen. Während im ersten Quartal eine Steigerung des Objektumsatzes um rund 30% erreicht worden sei, hätten die steigende Inflation und die gestiegenen Zinsen, als Folge des Ukraine-Krieges, zu einem deutlichen Rückgang beim Objektumsatz geführt. In den nachfolgenden Quartalen habe der Objektumsatz um ca. 40% pro Quartal unter den Vorjahreswerten gelegen.Insgesamt lasse sich festhalten, dass die Auktionsergebnisse der DGA AG besonders ab dem zweiten Quartal von den in der Baubranche schwierigen Rahmenbedingungen negativ beeinträchtigt gewesen seien und die noch starke Entwicklung des ersten Quartals 2022 habe überwiegend das deutliche Übertreffen der Objektumsatzmarke von 100 Mio. Euro ermöglicht.Nach erfolgreichem Abschluss des drittbesten Geschäftsjahres der Unternehmenshistorie plane die DGA eine Dividendenausschüttung in Höhe von 0,96 Mio. Euro (Ausschüttungsquote: 73,8%), dies entspreche einer Bruttodividende von 0,60 Euro je nennwertloser Inhaber-Stückaktie. Somit setze das Unternehmen die Dividendenkontinuität im Sinne des Shareholder-Value-Gedankens nachhaltig fort, da bereits seit über 20 Jahren eine beständige Dividendenzahlung an die Aktionäre erfolge. Bezogen auf den aktuellen Aktienkurs in Höhe von 15,70 Euro entspreche dies einer Dividendenrendite von 3,8%.Im kommenden Geschäftsjahr könnte dieser bereits auf 120 Mio. Euro ansteigen und im letzten konkreten Schätzjahr 2025 auf bis zu 132 Mio. Euro und damit wieder das 2022er Objektumsatzniveau erreichen. Die Analysten würden daher ihre prognostizierten Netto-Aufgelder für 2023 auf 9,80 Mio. Euro (bisher: 10,08 Mio. Euro) reduzieren, für 2024 auf 11,76 Mio. Euro (bisher: 12,25 Mio. Euro) und für 2025 würden sie ein Nettoaufgeld in Höhe von 12,94 erwarten.Die rückläufige Umsatzentwicklung werde sich, den Erwartungen der Analysten zur Folge, auch auf die Ergebnisentwicklung auswirken. Für 2023 würden sie mit einem rückläufigen Jahres-überschuss auf 1,08 Euro (bisher: 1,58 Mio. Euro) rechnen, bevor in den kommenden Geschäftsjahren 2024 und 2025 wieder mit einem steigenden Jahresüberschuss zu rechnen sei.Die Prognoseanpassung sowie der höheren Diskontierungszins haben letztlich zu einem Rückgang des Kursziels auf 21,20 Euro (bisher: 23,55 Euro) geführt.