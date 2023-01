Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Grundstücksauktionen AG:



Die Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN: DE0005533400, WKN: 553340, Ticker-Symbol: DGR) versteigert seit 1985 Immobilien im Auftrag privater, kommerzieller und öffentlicher Eigentümer. Zu den öffentlichen und institutionellen Einlieferern gehören unter anderem die Bundesrepublik Deutschland, die Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG), die Deutsche Bahn AG, die TLG Immobilien AG sowie Städte und Gemeinden. Das größte Immobilien-Auktionshaus Deutschlands verfügt mit der Sächsischen (SGA), Westdeutschen (WDGA) und Norddeutschen Grundstücksauktionen AG (NDGA), der Plettner & Brecht Immobilien GmbH (P&B) sowie der Deutschen Internet Immobilien Auktionen GmbH (DIIA) über fünf Tochterunternehmen. (30.01.2023/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Deutsche Grundstücksauktionen-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Schaffer, Aktienanalyst der GBC AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Grundstücksauktionen AG (DGA) (ISIN: DE0005533400, WKN: 553340, Ticker-Symbol: DGR) weiterhin zu kaufen.Gemäß der am 09.01.2023 gemeldeten vorläufigen Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr habe die Deutsche Grundstücksauktionen AG (kurz: DGA AG) das Geschäftsjahr 2022 als drittbestes der Unternehmenshistorie abgeschlossen. Konkret seien im abgelaufenen Geschäftsjahr 1.217 Objekte im Gegenwert von rund 130,76 Mio. EUR verkauft worden, was, nach den außerordentlich guten Geschäftsjahren 2020 und 2021, dem drittbesten Wert des Unternehmensgeschichte entspreche. Dass zum neunten Mal in Folge die Objektumsatz-Marke von 100 Mio. EUR überschritten worden sei, sei angesichts des im vergangenen Jahr vorherrschenden herausfordernden Marktumfelds als Erfolg zu werten. Charakteristisch für das abgelaufene Geschäftsjahr sei eine gestiegene Kaufzurückhaltung, in Verbindung mit gestiegenen Finanzierungskosten und einer insgesamt unsicheren konjunkturellen Lage gewesen.Die bereinigten Netto-Aufgelder hätten, analog zum Rückgang beim Objektvolumen, mit 12,30 Mio. EUR unterhalb der Rekordwerte der vergangenen beiden Geschäftsjahre gelegen (GJ 2020: 12,71 Mio. EUR; GJ 2021: 14,53 Mio. EUR). Auch die Prognosen der Analysten, in denen sie Netto-Aufgelder von 13,07 Mio. EUR unterstellt hätten, seien unterschritten worden. Dabei habe auch die Entwicklung des vierten Quartals 2022, welches mit einem Objektumsatz in Höhe von 27,8 Mio. EUR (VJ: 48,23 Mio. EUR) deutlich unter dem Vorjahreswert gelegen habe, unter den Analystenerwartungen gelegen. Insgesamt lasse sich festhalten, dass die Auktionsergebnisse der DGA AG besonders ab dem zweiten Quartal von den in der Baubranche schwierigen Rahmenbedingungen negativ beeinträchtigt gewesen seien. Die noch starke Entwicklung des ersten Quartals 2022 habe überhaupt das deutliche Übertreffen der Objektumsatzmarke von 100 Mio. EUR ermöglicht.Schaffer passe seine Top-Line-Prognose für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 an den kommunizierten vorläufigen Zahlen an. Zwar habe die Gesellschaft keine vorläufigen Ergebniskennzahlen veröffentlicht, aus der kommunizierten Entwicklung der regionalen Tochtergesellschaften lasse sich aber auch auf Ergebnisebene eine unter den Erwartungen liegende Entwicklung ableiten. Bei der Westdeutsche Grundstücksauktionen habe beispielsweise der Objektumsatz im zweiten Halbjahr 2022 lediglich bei 4,20 Mio. EUR gelegen, nachdem im ersten Halbjahr 2022 ein Objektumsatz in Höhe von 8,20 Mio. EUR erreicht worden sei. Da die Westdeutsche Grundstücksauktionen im ersten Halbjahr 2022 einen Verlust in Höhe von 0,05 Mio. EUR ausgewiesen habe, sei auch auf Gesamtjahresbasis von einer defizitären Entwicklung auszugehen. Der Analyst passe daher auch die Ergebnisprognosen für das laufende Geschäftsjahr deutlich an und gehe von einem Nachsteuerergebnis in Höhe von 1,66 Mio. EUR (bisher: 2,07 Mio. EUR) aus.Schaffer habe die deutliche Prognoseanpassung in sein DCF-Modell aufgenommen und einen Rückgang des Kursziels auf 23,55 EUR (bisher: 27,20 EUR) ermittelt.Ausgehend von einem aktuellen Aktienkurs in Höhe von 19,85 EUR vergibt Marcel Schaffer, Analyst der GBC AG, für die Deutsche Grundstücksauktionen-Aktie weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 27.01.2023)