Ohne Berücksichtigung von Energie waren die Erzeugerpreise 14,6% höher als im Juli 2021 (+0,4% gegenüber Juni 2022).



Hohe Preissteigerungen bei Vorleistungsgütern, vor allem bei Metallen und chemischen Grundstoffen



Vorleistungsgüter waren im Juli 2022 um 19,1% teurer als ein Jahr zuvor. Gegenüber Juni 2022 sanken diese Preise um 0,3 %. Unter den Vorleistungsgütern stiegen die Preise für Metalle um 24,1% gegenüber Juli 2021. Gegenüber dem Vormonat Juni 2022 sanken diese Preise hingegen vergleichsweise stark um 2,5%. Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen waren 29,6% teurer als im Juni 2022, Nichteisenmetalle und deren Halbzeug kosteten 16,2% mehr. In beiden Produktbereichen sanken aber die Preise gegenüber Juni 2022 (Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen -2,8%, Nichteisenmetalle -5,3%).



Chemische Grundstoffe verteuerten sich gegenüber dem Vorjahr um 33,4%. Besonders hoch waren die Preisanstiege gegenüber dem Vorjahr bei Düngemitteln und Stickstoffverbindungen mit +100,4%. Die Preise für Holzpellets und Hackschnitzel verdoppelten sich ebenfalls binnen Jahresfrist (Pellets, Briketts aus Sägenebenprodukten +98,3%, Holz in Form von Plättchen oder Schnitzeln +123,6%). Futtermittel für Nutztiere verteuerte sich im Vorjahresvergleich um 38%, gegenüber dem Vormonat sanken die Preise aber um 5,0%.



Die Preise für Getreidemehl waren 48,9% höher als im Juli 2021. Gegenüber Juni 2022 sanken diese Preise um 1,1%.



Preisanstieg bei Verbrauchsgütern vor allem durch gestiegene Nahrungsmittelpreise



Die Preise für Verbrauchsgüter waren im Juli 2022 um 16,2 % höher als im Juli 2021 und stiegen gegenüber Juni 2022 um 1,3%. Nahrungsmittel waren 21,1 % teurer als im Vorjahr (+1,6% gegenüber Juni 2022). Besonders stark stiegen die Preise für Butter (+75,2% gegenüber Juli 2021). Milch und Rahm kosteten 32% mehr als im Juli 2021, gegenüber dem Vormonat Juni stiegen die Preise hier um 9,8 %. Kaffee war 31,6% teurer als vor einem Jahr. Fleisch ohne Geflügel kostete 23,5% mehr als ein Jahr zuvor (+0,9% gegenüber Juni 2022).



Die Preise für Gebrauchsgüter waren im Juli 2022 um 10,9% höher als ein Jahr zuvor, insbesondere bedingt durch die Preisentwicklung bei Möbeln (+13,6%).



Die Preise für Gebrauchsgüter waren im Juli 2022 um 10,9% höher als ein Jahr zuvor, insbesondere bedingt durch die Preisentwicklung bei Möbeln (+13,6%).

Investitionsgüter kosteten 8,0% mehr als im Vorjahr. Den höchsten Einfluss auf die Veränderungsrate für Investitionsgüter gegenüber Juli 2021 hatten die Preissteigerungen für Maschinen mit einem Plus von 9,7%, gefolgt von denen für Kraftwagen und Kraftwagenteile (+5,9%). Besonders stark stiegen die Preise unter anderem für Turbinen (+22,4%), Ventilatoren (+21, %) sowie für Aufzüge und Rolltreppen (+17,8%).







