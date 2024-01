Preisanstieg bei Verbrauchsgütern vor allem durch höhere Preise für Nahrungsmittel



Die Preise für Verbrauchsgüter waren im Dezember 2023 um 3,2% höher als im Dezember 2022, gegenüber November 2023 blieben sie unverändert. Nahrungsmittel waren 2,8% teurer als im Vorjahr.



Verarbeitete Kartoffeln kosteten 13,5% mehr als im Dezember 2022, Obst- und Gemüseerzeugnisse 12,4% mehr. Zucker war 10,5% teurer als im Dezember 2022. Billiger als im Vorjahresmonat waren insbesondere nicht behandelte pflanzliche Öle (-28,7%), deren Preise im Jahr 2022 besonders stark gestiegen waren. Die Preise für Butter sanken im Dezember 2023 um 17,0% gegenüber Dezember 2022.



Investitionsgüter waren 3,9% teurer als im Vorjahresmonat, insbesondere verursacht durch die Preissteigerungen bei Maschinen (+4,7%) sowie bei Kraftwagen und Kraftwagenteilen (+3,4%). Gegenüber November 2023 blieben die Preise für Investitionsgüter unverändert.



Veränderungen im Jahresdurchschnitt 2023



Den größten Einfluss auf den Rückgang der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte im Jahresdurchschnitt 2023 um 2,4% gegenüber dem Vorjahr hatte die Entwicklung der Energiepreise. Im Durchschnitt sanken diese Preise gegenüber dem Vorjahr um 12,6% (2022 gegenüber 2021: +86,2%). Elektrischer Strom war im Jahresdurchschnitt 2023 um 22,2% billiger als 2022, Erdgas in der Verteilung 9,2%. Mineralölerzeugnisse kosteten im Jahresdurchschnitt 10,9% weniger als 2022.



Ohne Berücksichtigung der Energiepreise erhöhten sich die Erzeugerpreise 2023 gegenüber dem Vorjahr um 3,6% (2022 gegenüber 2021: +14,0%).



Vorleistungsgüter waren im Jahr 2023 durchschnittlich 0,6% billiger als 2022 (2022 gegenüber 2021: +19,4%). Hier wirkte sich die Preisentwicklung für Metalle mit -7,7% am stärksten aus. Besonders stark sanken die Preise für Düngemittel und Stickstoffverbindungen (-24,2%) und für Holz (-20,7%). Pellets und Briketts aus Sägenebenprodukten waren 17,4 % billiger, nachdem sich die Preise im Vorjahr fast verdoppelt hatten (+96,1%).



Die Preise für Gebrauchsgüter waren im Jahresdurchschnitt 2023 um 6,7% höher als 2022 (2022 gegenüber 2021: +9,7%). Investitionsgüter verteuerten sich um 5,8 % (2022 gegenüber 2021: +7,1%).



Verbrauchsgüter waren im Jahr 2023 durchschnittlich 9,2% teurer als 2022 (2022 gegenüber 2021: +14,4%). Nahrungsmittel kosteten 10,8 % mehr als 2022. Besonders stark stiegen die Preise für Zucker (+64,1%) und für verarbeitete Kartoffeln und Kartoffelerzeugnisse (+33,5%). Kaffee war 1,3% teurer. Dagegen sanken die Preise für pflanzliche unbehandelte Öle um 32,4%, für Butter um 21,3%.



Methodische Hinweise:



Der Index misst die Entwicklung der Preise für die im Bergbau, im Verarbeitenden Gewerbe sowie in der Energie- und Wasserwirtschaft in Deutschland erzeugten und im Inland verkauften Produkte. Berücksichtigt werden dabei alle Steuern und Abgaben auf die Produkte außer der Mehrwertsteuer. Er stellt damit die Preisveränderungen in einer frühen Phase des Wirtschaftsprozesses dar. Erhebungsstichtag ist jeweils der 15. des Berichtsmonats.



Die vorliegenden Ergebnisse für Dezember 2023 sind die letzten, die auf Basis 2015 veröffentlicht werden. Der Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte wird mit dem Berichtsmonat Januar 2024 auf das neue Basisjahr 2021 umgestellt. Die erste Veröffentlichung der Ergebnisse auf der neuen Basis wird im März 2024 erfolgen.

Mehr Details unter:



