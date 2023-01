"Der Aktionär" halte an seiner Einschätzung zu den deutschen Chemietiteln fest: Die Ängste vor einer Gasmangellage würden immer weiter schwinden. Zudem dürften auch die Sorgen wegen der hohen Energiekosten abnehmen. Der größte Unsicherheitsfaktor für die beiden Chemiekonzerne LANXESS und Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) sei aktuell die Konjunktur. Angesichts der Tatsache, dass die beiden Aktien deutlich unter ihren Buchwerten notieren würden, sollten diese Risiken allerdings bereits mehr als ausreichend eingepreist sein. Mutige Anleger könnten auf eine Erholung im laufenden Jahr spekulieren. Die Stoppkurse sollten bei 42 Euro (BASF) und bei 28 Euro (LANXESS) belassen werden.



(Mit Material von dpa-AFX)



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF. (03.01.2023/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wie so häufig würden zum Start in ein neues Börsenjahr gerade die großen Verlierer des Vorjahres zu den größten Gewinnern gehören, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Dies sei auch gestern wieder der Fall gewesen: Die im Vorjahr gebeutelten Aktienkurse von Chemiekonzernen wie BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) oder LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) hätten kräftig zulegen können. Dies habe auch an für die Branche erfreulichen Nachrichten gelegen.So habe sich etwa die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone Ende des vergangenen Jahres weiter verbessert. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global sei im Dezember zum Vormonat um 0,7 Punkte auf 47,8 Zähler gestiegen, wie S&P am Montag in London nach einer zweiten Schätzung mitgeteilt habe. Ein vorläufiges Ergebnis sei damit wie erwartet bestätigt worden.