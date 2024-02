Börsenplätze Deutsche Börse AG-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, NASDAQ OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (15.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Börsenbetreibers Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, NASDAQ OTC-Symbol: DBOEF) unter die Lupe.Der Börsenbetreiber strecke seine Hände nach dem Kryptomarkt aus. Möglich mache das die Tochter Crypto Finance. Von der BaFin habe diese nun vier neue Zulassungen für den deutschen Markt erteilt bekommen. Die Deutsche Börse-Tochter sehe in den neuen Lizenzen wichtige Meilensteine der Unternehmensstrategie.Bei der Deutschen Börse laufe es rund. Das hätten nicht zuletzt die jüngsten Zahlen des Börsenbetreibers eindrucksvoll gezeigt. Der Konzern habe 2023 so viel wie noch nie verdient. Dank der glänzend laufenden Geschäfte solle zudem die Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr um 20 Cent auf 3,80 Euro/Aktie angehoben werden.Neben dem Aktienhandel habe dazu unter anderem auch der Handel mit Gas- und Stromprodukten beigetragen. In Zukunft könnten auch Bitcoin und Co ihren Beitrag dazu leisten. Grundlage dafür sei das 2021 übernommene Tochterunternehmen Crypto Finance. Die Deutsche Börse-Tochter habe nun von der Finanzaufsicht BaFin vier neue Zulassungen erhalten. Sie würden den regulierten Handel mit digitalen Vermögenswerten sowie Abwicklungs- und Verwahrungsdienstleistungen umfassen.Ziel von Crypto Finance sei es, institutionellen Investoren eine umfassende One-Stop-Shop-Lösung für digitale Vermögenswerte zu schaffen. Die neuen BaFin-Zulassungen seien wichtige Meilensteine auf dem Weg dorthin. Die Deutsche Börse bereite unterdessen den Start einer digitalen Börse vor.Insgesamt hänge der DAX-Titel in einem relativ engen Seitwärtskanal fest. Nach oben hin sei dieser durch das vor drei Wochen aufgestellt Allzeithoch von 190,65 Euro begrenzt. Gelinge der Anstieg über diese Marke, könnte wieder neue Dynamik hereinkommen. Dann wäre auch ein Angriff auf das Kursziel von 220 Euro möglich, so Michael Herrmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link