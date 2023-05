Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

164,15 EUR -0,94% (25.05.2023, 10:59)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

164,40 EUR -0,75% (25.05.2023, 10:46)



ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE0005810055



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

581005



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB1



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DBOEF



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, NASDAQ OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (25.05.2023/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Die Kursturbulenzen der vergangenen Monate haben der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, NASDAQ OTC-Symbol: DBOEF) im ersten Quartal ein überraschend starkes Ergebnis beschert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Reingewinn und operatives Ergebnis seien um jeweils 12 Prozent auf 473 bzw. 772 Mio. Euro gestiegen. Die Schätzungen seien damit übertroffen worden. Die Nettoerlöse hätten um 16 Prozent auf 1,23 Mrd. Euro zugelegt - auch hier hätten Analysten weniger auf den Zetteln gehabt."Im ersten Quartal 2023 haben sich die Handelsvolumen sehr stark entwickelt und liegen über unseren Erwartungen", so CFO, Gregor Pottmeyer. "Auch die das Nettoergebnis beeinflussenden Faktoren zeigten sich erfreulich positiv". Wichtiger sei aber, dass man auch in diesem Quartal strukturell kontinuierlich und verlässlich weiterwachse. "Wir rechnen daher nun damit, dass wir im laufenden Geschäftsjahr am oberen Ende unserer Prognose - oder bei unverändert hohem zyklischen Rückenwind sogar leicht darüber - liegen werden." Bisher sei bei den Erträgen ein Anstieg von bis zu 8 Prozent auf 4,5 bis 4,7 Mrd. Euro in Aussicht gestellt worden. Beim EBITDA habe ein Anstieg auf 2,6 bis 2,8 Mrd. Euro und damit ein Plus von bis zu 11 Prozent im Plan gestanden.Für Aufsehen habe der Börsenbetreiber zuletzt aber vor allem mit seinen neuesten Übernahmeplänen gesorgt. Der DAX -Konzern wolle für 3,9 Mrd. Euro die dänische Finanzsoftwarefirma SimCorp erwerben. "Wir haben unsere Daten- und Analysekapazitäten in den vergangenen Jahren deutlich ausgebaut", habe Konzernchef, Theodor Weimer, die größte Übernahme der Firmengeschichte begründet. "SimCorp passt sowohl strategisch als auch in Bezug auf die Unternehmenskultur hervorragend zu uns." Der Kauf werde es ermöglichen, langfristige Branchentrends noch besser zu nutzen und ihre Geschäftszusammensetzung mit wachsenden wiederkehrenden Umsätzen weiter zu diversifizieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Börse AG-Aktie: