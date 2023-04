Börsenplätze Deutsche Börse AG-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

171,45 EUR -7,82% (27.04.2023, 14:35)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

171,05 EUR -6,61% (27.04.2023, 14:21)



ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE0005810055



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

581005



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB1



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DBOEF



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, NASDAQ OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (27.04.2023/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG schluckt Asset-Management-Softwarehaus - AktiennewsFast vier Milliarden Euro bietet die Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) für Simcorp (ISIN: DK0060495240, WKN: A1WZM4, Ticker-Symbol: XCL1), so die Experten von "FONDS professionell".Das DAX-Unternehmen plane außerdem, seine Indextochter mit einem konzerneigenen ESG-Spezialisten zusammenzulegen. Gemeinsam mit Simcorp solle daraus eine neue Sparte namens "Investment Management Solutions" entstehen.Der Frankfurter Konzern biete 3,9 Milliarden Euro für den dänischen Anbieter von Investment-Management-Software. Das entspreche einem Aufschlag von fast 39 Prozent auf den jüngsten Kurs der Simcorp-Aktien. Der Kauf solle vollständig über Schulden finanziert werden.Das Führungsgremium des Kopenhagener Softwareanbieters empfehle den Aktionären, das Angebot anzunehmen, gehe aus einer Pressemitteilung der beiden Unternehmen hervor. Die Transaktion solle im dritten Quartal dieses Jahres abgeschlossen sein. Die Simcorp-Aktie sei am Donnerstag (27.04.) im frühen Handel erwartungsgemäß nach oben gesprungen. Bei den Aktionären der Deutschen Börse AG dagegen seien die Pläne nicht so gut angekommen - die Titel hätten am Morgen fast acht Prozent im Minus gelegen.Die Deutsche Börse AG plane außerdem, ihre Tochterfirmen Qontigo und ISS zusammenzulegen. Die 2019 gegründete Gesellschaft Qontigo berechne unter anderem die STOXX- und DAX-Indices. Der Stimmrechtsvertreter und ESG-Daten-Spezialist ISS gehöre seit 2021 zum Konzern. Ziel sei es, einen "führenden ESG-, Daten-, Index- und Analytik-Anbieter zu schaffen", wie der Konzern mitteile. Gemeinsam mit Simcorp solle daraus das neue Segment "Investment Management Solutions" entstehen.Der dänische Softwarespezialist würde den bestehenden Geschäftsbereich "Daten & Analytik" der Deutschen Börse AG "ideal ergänzen und die Schaffung eines umfassenden Front-to-Back-Segments für Investment-Management-Lösungen ermöglichen", heiße es in der Mitteilung. Die "aktuelle globale operative Aufstellung" von Simcorp solle erhalten bleiben, einschließlich der Firmenzentrale in Kopenhagen.