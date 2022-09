XETRA-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, NASDAQ OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (29.09.2022/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG: Die aktuell hohe Volatilität spielt dem Börsenbetreiber in die Karten - Aktienanalyse"Hin und Her macht Taschen leer", besagt eine alte Börsenregel. Jede Transaktion koste nämlich Geld und schmälert damit die Rendite, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Bei der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, NASDAQ OTC-Symbol: DBOEF) klingle dagegen die Kasse, wenn viel gehandelt werde. Und so spiele die derzeit volatile Phase dem Börsenbetreiber in die Hände. Im zweiten Quartal habe der Konzern einen nahezu doppelt so hohen Gewinnanstieg wie erwartet ausgewiesen. Daher wundere es auch nicht, dass der Titel das 2022er-DAX-Performanceranking mit einem Plus von knapp 14 Prozent anführe. Die aktuelle Konsolidierung der Aktie im Bereich von 170 Euro könnte nun einen guten Einstieg bieten. Denn die Schwankungen seien in den meisten Anlageklassen auch im dritten Quartal hoch gewesen, was wiederum auf einen weiteren starken Zwischenbericht hindeute. Dessen Veröffentlichung stehe am 19. Oktober an."Das Marktumfeld für die Deutsche Börse AG ist derzeit äußerst positiv. Der Ausblick könnte angehoben werden", schreibe Warburg Research in einer neuesten Studie und hebt das Kursziel von 175 auf 190 Euro an. Die Credit Suisse sehe sogar Luft bis auf 200 Euro, da sich höhere Zinsen und der "übernormale" Gas-Handel bis ins kommende Jahr als Kurstreiber erweisen dürften. (Ausgabe 38/2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:167,00 EUR -0,54% (29.09.2022, 15:51)